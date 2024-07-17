Агентство НКР повысило прогноз кредитоспособности Уралсиба до «Позитивного»
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Агентство национальных кредитных рейтингов (НКР) присвоило банку Уралсиб уровень A.ru с «Позитивным» прогнозом
Эксперты агентства отметили сильные рыночные позиции банка и очень высокую диверсификацию его бизнеса, адекватную достаточность капитала и невысокую склонность к риску, а также повысили оценку системы управления банка. Подробнее о кредитном рейтинге Уралсиба.
Улучшение прогноза до «Позитивного» эксперты объясняют ожидаемыми показателями рентабельности работы банка.
Месяцем ранее АКРА повысило кредитный рейтинг Уралсиба до уровня А– (RU) со «Стабильным» прогнозом.
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