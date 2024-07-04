Бургеры против шаурмы. Интернет-пользователи назвали самый популярный стритфуд в Краснодаре

На первом месте оказалась шаурма — её считают популярной 45% опрошенных. Согласно онлайн-картам, в городе это блюдо предлагают больше 860 заведений, но 29% участников исследования хотели бы встречать его в меню еще чаще.

3 июля сервис путешествий Туту сообщил Юга.ру, что выяснил, какую уличную еду предпочитают в Краснодаре. В рейтинг вошли три самых популярных блюда.

Бургеры заняли второе место с 16% голосов. Пицца чуть менее популярна — за неё голосовали 13% опрошенных. Количество бургерных и пиццерий в городе примерно равное: около 450 и 400.

Далее в рейтинге следуют гирос — 7%, пирожки — 6% и сэндвичи — 5%. Чебуреки и хот-доги выбрали по 3% опрошенных. Всего по 1% назвали фиш-энд-чипс и корн-доги — опрошенные отметили, что им не хватает заведений с любимой уличной едой.