Бургеры против шаурмы. Интернет-пользователи назвали самый популярный стритфуд в Краснодаре

Краснодарский край

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  • На гриле поджариваются булочки и брискет для бургера © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    На гриле поджариваются булочки и брискет для бургера © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарцы назвали любимую уличную еду. Самыми популярными стали три блюда

3 июля сервис путешествий Туту сообщил Юга.ру, что выяснил, какую уличную еду предпочитают в Краснодаре. В рейтинг вошли три самых популярных блюда.

На первом месте оказалась шаурма — её считают популярной 45% опрошенных. Согласно онлайн-картам, в городе это блюдо предлагают больше 860 заведений, но 29% участников исследования хотели бы встречать его в меню еще чаще.

Секретный стритфуд в Краснодаре:

Бургеры заняли второе место с 16% голосов. Пицца чуть менее популярна — за неё голосовали 13% опрошенных. Количество бургерных и пиццерий в городе примерно равное: около 450 и 400. 

Далее в рейтинге следуют гирос — 7%, пирожки — 6% и сэндвичи — 5%. Чебуреки и хот-доги выбрали по 3% опрошенных. Всего по 1% назвали фиш-энд-чипс и корн-доги — опрошенные отметили, что им не хватает заведений с любимой уличной едой. 

Как ранее писали Юга.ру, Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов с самой вкусной шаурмой.

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Бургеры против шаурмы. Интернет-пользователи назвали самый популярный стритфуд в Краснодаре
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