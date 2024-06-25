ГК ТОЧНО стала партнером форума недвижимости «Движение» в Сочи

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) выступил официальным партнером главного события для застройщиков СНГ — форума «Движение»

Форум проходил с 18 по 21 июня на курорта «Роза Хутор» и собрал более шести тысяч человек.

Мероприятие объединило лидеров отрасли — топ-менеджеров строительных компаний, архитекторов, риелторов, банкиров, представителей органов власти и сильнейших бизнес-тренеров страны. 

ТОЧНО выступила соорганизатором девелоперского и партнером риелторского кластеров форума. Представляла группу компаний команда из 107 человек. 

ГК ТОЧНО установила интерактивную стену с предсказаниями на VK Fest в Сочи:

В рамках форума состоялась международная выставка ЭКСПО, где своими успехами делились не только застройщики, но и ведущие банки России, цифровые компании, агентства недвижимости, архитекторы, озеленители — все, кто причастен к девелопменту. Группа компаний ТОЧНО представила современный стенд, отражающий тематику строящихся проектов. Каждый день посвятили разным регионам присутствия девелопера: первый — Кубани, второй — Татарстану, третий — Кавказу, а четвертый — Крыму. Стенд ГК ТОЧНО привлек внимание популярных блогеров и ключевых спикеров форума.

Участников «Движения» ждала насыщенная деловая программа, хедлайнерами которой стали журналистка Ксений Собчак, дизайнер Артемий Лебедев, основатель коммуникационного агентства SETTERS Александра Жаркова и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Образовательная программа началась с пленарной сессии с замминистра строительства РФ Никитой Стасишиным, в которой поучаствовал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов и другие успешные представители российского девелопмента. На дискуссии обсудили вопросы комплексного развития территорий и отмены льготной ипотеки. 

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Несколько спикеров застройщика выступили экспертами на форуме. Директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха представила компанию в секции «Управление» и рассказала о масштабировании и выходе в новые регионы. Директор по маркетингу Евгения Тодорова выступила в секции «Маркетинг» с темой «Другие города: как завоевать рынок и сохранить идентичность бренда при масштабировании бизнеса». Представители компании также активно участвовали в различных круглых столах. 

Федеральный девелопер ТОЧНО поддерживает развитие спорта в стране — строит сеть фитнес-клубов на территории жилых комплексов, благоустраивает общественные площадки для занятий спортом, а также участвует в благотворительных спортивных мероприятиях. Поэтому ТОЧНО стала партнером забега с известным футболистом Алексеем Смертиным. На мероприятие зарегистрировались более 300 человек.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

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«ГК ТОЧНО строит жилые комплексы, основываясь на механизмах комплексного развития территории — возводит целые микрорайоны, в которых есть вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Эксперты компании уже неоднократно делились с коллегами из других регионов своими знаниями и опытом в данной области на крупных деловых мероприятиях. Считаю, что форум «Движение» несет в себе миссию объединения представителей строительной отрасли для усиления девелопмента по всей стране. Такая идеология близка нам, поэтому решили поддержать данное событие и стать партнерами форума», — отмечает директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Форум «Движение» проводят с 2020 года. За это время площадка приняла более 13 000 человек из 130 городов. 

Как писали Юга.ру, ТОЧНО поборется за звание «Девелопер года» на всероссийской премии Urban Awards.

Благоустройство ГК ТОЧНО Жилье Инфраструктура Недвижимость Роза Хутор Сочи Форумы

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