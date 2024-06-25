ГК ТОЧНО стала партнером форума недвижимости «Движение» в Сочи

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) выступил официальным партнером главного события для застройщиков СНГ — форума «Движение»

Форум проходил с 18 по 21 июня на курорта «Роза Хутор» и собрал более шести тысяч человек.

Мероприятие объединило лидеров отрасли — топ-менеджеров строительных компаний, архитекторов, риелторов, банкиров, представителей органов власти и сильнейших бизнес-тренеров страны.

ТОЧНО выступила соорганизатором девелоперского и партнером риелторского кластеров форума. Представляла группу компаний команда из 107 человек.

ГК ТОЧНО установила интерактивную стену с предсказаниями на VK Fest в Сочи: Стенд девелопера оценил актер и комик Дмитрий Журавлев

В рамках форума состоялась международная выставка ЭКСПО, где своими успехами делились не только застройщики, но и ведущие банки России, цифровые компании, агентства недвижимости, архитекторы, озеленители — все, кто причастен к девелопменту. Группа компаний ТОЧНО представила современный стенд, отражающий тематику строящихся проектов. Каждый день посвятили разным регионам присутствия девелопера: первый — Кубани, второй — Татарстану, третий — Кавказу, а четвертый — Крыму. Стенд ГК ТОЧНО привлек внимание популярных блогеров и ключевых спикеров форума.

Участников «Движения» ждала насыщенная деловая программа, хедлайнерами которой стали журналистка Ксений Собчак, дизайнер Артемий Лебедев, основатель коммуникационного агентства SETTERS Александра Жаркова и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Образовательная программа началась с пленарной сессии с замминистра строительства РФ Никитой Стасишиным, в которой поучаствовал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов и другие успешные представители российского девелопмента. На дискуссии обсудили вопросы комплексного развития территорий и отмены льготной ипотеки.

Читайте также: ГК ТОЧНО наградили за комплексное развитие Южного федерального округа

Несколько спикеров застройщика выступили экспертами на форуме. Директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха представила компанию в секции «Управление» и рассказала о масштабировании и выходе в новые регионы. Директор по маркетингу Евгения Тодорова выступила в секции «Маркетинг» с темой «Другие города: как завоевать рынок и сохранить идентичность бренда при масштабировании бизнеса». Представители компании также активно участвовали в различных круглых столах.

Федеральный девелопер ТОЧНО поддерживает развитие спорта в стране — строит сеть фитнес-клубов на территории жилых комплексов, благоустраивает общественные площадки для занятий спортом, а также участвует в благотворительных спортивных мероприятиях. Поэтому ТОЧНО стала партнером забега с известным футболистом Алексеем Смертиным. На мероприятие зарегистрировались более 300 человек.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«ГК ТОЧНО строит жилые комплексы, основываясь на механизмах комплексного развития территории — возводит целые микрорайоны, в которых есть вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Эксперты компании уже неоднократно делились с коллегами из других регионов своими знаниями и опытом в данной области на крупных деловых мероприятиях. Считаю, что форум «Движение» несет в себе миссию объединения представителей строительной отрасли для усиления девелопмента по всей стране. Такая идеология близка нам, поэтому решили поддержать данное событие и стать партнерами форума», — отмечает директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Форум «Движение» проводят с 2020 года. За это время площадка приняла более 13 000 человек из 130 городов.