Сочи и Дубай свяжет еще один рейс крупной авиакомпании из ОАЭ спустя четыре года перерыва

Крупная авиакомпания возобновила полетную программу между Сочи и Дубаем после четырехлетнего перерыва

23 июня пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что авиакомпания Flydubai возобновила регулярные рейсы между российским курортом и Дубаем. Полеты будут выполнять три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям на судне Boeing 737-800.

Читайте также: Аэропорт Сочи принял первый рейс авиаперевозчика Iran Air Tours из Тегерана

Расписание: Рейс FZ 972 — вылет из Сочи по воскресеньям и средам в 15:30, в пятницу — в 16:00 (местное время). Время в пути составит 3 часа 40 минут.

Рейс FZ 971 — вылет из Дубая по воскресеньям и средам в 11:30, а в пятницу — в 11.45 (местное время). Время в пути составит 3 часа 50 минут. Борт авиакомпании выполнил первый полет из Дубая в Сочи после четырехлетнего перерыва.