Сочи и Дубай свяжет еще один рейс крупной авиакомпании из ОАЭ спустя четыре года перерыва
Крупная авиакомпания возобновила полетную программу между Сочи и Дубаем после четырехлетнего перерыва
23 июня пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что авиакомпания Flydubai возобновила регулярные рейсы между российским курортом и Дубаем. Полеты будут выполнять три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям на судне Boeing 737-800.
Расписание:
- Рейс FZ 972 — вылет из Сочи по воскресеньям и средам в 15:30, в пятницу — в 16:00 (местное время). Время в пути составит 3 часа 40 минут.
- Рейс FZ 971 — вылет из Дубая по воскресеньям и средам в 11:30, а в пятницу — в 11.45 (местное время). Время в пути составит 3 часа 50 минут.
Борт авиакомпании выполнил первый полет из Дубая в Сочи после четырехлетнего перерыва.
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