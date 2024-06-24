Сочи и Дубай свяжет еще один рейс крупной авиакомпании из ОАЭ спустя четыре года перерыва

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Крупная авиакомпания возобновила полетную программу между Сочи и Дубаем после четырехлетнего перерыва

23 июня пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что авиакомпания Flydubai возобновила регулярные рейсы между российским курортом и Дубаем. Полеты будут выполнять три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям на судне Boeing 737-800.

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Расписание:

  • Рейс FZ 972 — вылет из Сочи по воскресеньям и средам в 15:30, в пятницу — в 16:00 (местное время). Время в пути составит 3 часа 40 минут.
  • Рейс FZ 971 — вылет из Дубая по воскресеньям и средам в 11:30, а в пятницу — в 11.45 (местное время). Время в пути составит 3 часа 50 минут.

Борт авиакомпании выполнил первый полет из Дубая в Сочи после четырехлетнего перерыва.

Напомним, что 22 июня между Сочи и Батуми запустили прямые рейсы. 

Как писали ранее Юга.ру, с 1 июля аэропорт Сочи вновь запустит прямые рейсы в Элисту после двухлетнего перерыва.

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Сочи и Дубай свяжет еще один рейс крупной авиакомпании из ОАЭ спустя четыре года перерыва
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