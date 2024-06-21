Киты и вулканы: жители Краснодарского края уезжают в отпуск в менее жаркие регионы страны

Корякский вулкан — один из трех внутренних вулканов, расположенных недалеко от Петропавловска-Камчатского © Фото SnapSaga, unsplash.com

Корякский вулкан — один из трех внутренних вулканов, расположенных недалеко от Петропавловска-Камчатского © Фото SnapSaga, unsplash.com

Аналитики посчитали, что в 2024 году жители Краснодарского края на 48% чаще уезжают в отпуск в менее жаркие регионы России

Аналитики МегаФона на основе обезличенных данных выяснили, что пик активных поездок жителей края по стране пришелся на конец весны и начало лета. Чаще всего они выбирали очевидные Москву, Санкт-Петербург и Казань, но были и неожиданные локации.

В топ интересных регионов среди кубанских туристов попали:

1. Хакасия (+36% туристов из Краснодарского края год к году) Мекка сибирской археологии. По степным и лесостепным просторам республики разбросаны более 30 тысяч археологических памятников: курганы, древние поселения, городища, крепости, наскальные рисунки, каменные изваяния. В мае южане потратили в «сибирской Швейцарии» 94 ТБ трафика, равные 7,8 млн фотографий.

Сарагаш, Хакасия © Фото Александра Набиева, unsplash.com

2. Нижегородская область (+34%) Известна городами с идеальными условия для неспешных прогулок — путешествий по историческим эпохам. Здесь только за май туристы из Краснодарского края использовали более 92 ТБ интернет‑трафика. Этого хватит, чтобы разместить 102 тысячи шестисекундных роликов в интернете.

Нижегородская область © Фото Артема Брызгалова, unsplash.com

3. Мурманская область (+33%) Далекий для южан регион славится не только северным сиянием, но и вероятной встречей с китами Северного Ледовитого океана (с середины апреля до конца июня). Изучая чудеса природы в мае, кубанцы прокачали 91 ТБ данных, чего хватит на загрузку более 7,5 млн фотоснимков в соцсети.

Мурманская область © Фото Федора Шляпникова, unsplash.com

4. Красноярский край (+31%) Уникальные ландшафты, горные пейзажи, могучий Енисей, сибирский лес. Здесь же находится знаменитый заповедник «Столбы» — творение природы, экзотические скальные возвышения среди тайги в отрогах Восточных Саян. За май жители Краснодарского края потратили здесь 89 ТБ трафика, равные 19,9 млн музыкальных композиций.

Красноярский край © Фото Никиты Великанина, unsplash.com

5. Камчатский край (+30,5%) Территория вулканов и альпийский лугов, тайги и тундры, гор и долин. Место, где природа сохранилась практически в первозданном виде. Восхищаясь флорой и фауной, краснодарцы в мае поделились цифровыми эмоциями на 87 ТБ данных, или 57,9 тысячи стримов в формате 4K Ultra HD протяженностью 6,6 лет.

Активный отдых женщины и мужчины предпочитают примерно в равной мере (49% и 51% трафика соответственно). Возраст путешественников — от 25 до 44 лет. Чаще всего жители Краснодарского края ищут информацию об увиденных красотах и делятся впечатлениями в послеобеденное время — с 14:00 до 16:00.

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«По данным наших аналитиков, местные жители любят ездить по стране, несмотря на сложную логистику. Чаще они предпочитают отправляться с железнодорожного вокзала Краснодара и из сочинской воздушной гавани. Поэтому мы регулярно проводим работы по улучшению качества и стабильности сигнала в локациях, где растут объемы интернет‑трафика. Так, в этом году ускорили мобильный интернет на 40% в здании аэропорта Сочи», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

В свою очередь Краснодарский край продолжает оставаться местом притяжения туристов. Чаще других здесь можно встретить приезжих из Московской, Ленинградской, Волгоградской областей, Татарстана и ХМАО-Югры.