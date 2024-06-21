Киты и вулканы: жители Краснодарского края уезжают в отпуск в менее жаркие регионы страны

Реклама ПАО "МегаФон" ИНН: 7812014560 ERID: j1SVHyf65EC2YFmqg
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Корякский вулкан — один из трех внутренних вулканов, расположенных недалеко от Петропавловска-Камчатского © Фото SnapSaga, unsplash.com
    Корякский вулкан — один из трех внутренних вулканов, расположенных недалеко от Петропавловска-Камчатского © Фото SnapSaga, unsplash.com

Аналитики посчитали, что в 2024 году жители Краснодарского края на 48% чаще уезжают в отпуск в менее жаркие регионы России

Аналитики МегаФона на основе обезличенных данных выяснили, что пик активных поездок жителей края по стране пришелся на конец весны и начало лета. Чаще всего они выбирали очевидные Москву, Санкт-Петербург и Казань, но были и неожиданные локации.

В топ интересных регионов среди кубанских туристов попали:

1. Хакасия

(+36% туристов из Краснодарского края год к году)

Мекка сибирской археологии. По степным и лесостепным просторам республики разбросаны более 30 тысяч археологических памятников: курганы, древние поселения, городища, крепости, наскальные рисунки, каменные изваяния. В мае южане потратили в «сибирской Швейцарии» 94 ТБ трафика, равные 7,8 млн фотографий.

  • Сарагаш, Хакасия © Фото Александра Набиева, unsplash.com
    Сарагаш, Хакасия © Фото Александра Набиева, unsplash.com

2. Нижегородская область (+34%)

Известна городами с идеальными условия для неспешных прогулок — путешествий по историческим эпохам. Здесь только за май туристы из Краснодарского края использовали более 92 ТБ интернет‑трафика. Этого хватит, чтобы разместить 102 тысячи шестисекундных роликов в интернете.

  • Нижегородская область © Фото Артема Брызгалова, unsplash.com
    Нижегородская область © Фото Артема Брызгалова, unsplash.com

3. Мурманская область (+33%)

Далекий для южан регион славится не только северным сиянием, но и вероятной встречей с китами Северного Ледовитого океана (с середины апреля до конца июня). Изучая чудеса природы в мае, кубанцы прокачали 91 ТБ данных, чего хватит на загрузку более 7,5 млн фотоснимков в соцсети.

  • Мурманская область © Фото Федора Шляпникова, unsplash.com
    Мурманская область © Фото Федора Шляпникова, unsplash.com

4. Красноярский край (+31%)

Уникальные ландшафты, горные пейзажи, могучий Енисей, сибирский лес. Здесь же находится знаменитый заповедник «Столбы» — творение природы, экзотические скальные возвышения среди тайги в отрогах Восточных Саян. За май жители Краснодарского края потратили здесь 89 ТБ трафика, равные 19,9 млн музыкальных композиций.

  • Красноярский край © Фото Никиты Великанина, unsplash.com
    Красноярский край © Фото Никиты Великанина, unsplash.com

5. Камчатский край (+30,5%)

Территория вулканов и альпийский лугов, тайги и тундры, гор и долин. Место, где природа сохранилась практически в первозданном виде. Восхищаясь флорой и фауной, краснодарцы в мае поделились цифровыми эмоциями на 87 ТБ данных, или 57,9 тысячи стримов в формате 4K Ultra HD протяженностью 6,6 лет.

Активный отдых женщины и мужчины предпочитают примерно в равной мере (49% и 51% трафика соответственно). Возраст путешественников — от 25 до 44 лет. Чаще всего жители Краснодарского края ищут информацию об увиденных красотах и делятся впечатлениями в послеобеденное время — с 14:00 до 16:00.

Два озера, альпаки и эндемики:

«По данным наших аналитиков, местные жители любят ездить по стране, несмотря на сложную логистику. Чаще они предпочитают отправляться с железнодорожного вокзала Краснодара и из сочинской воздушной гавани. Поэтому мы регулярно проводим работы по улучшению качества и стабильности сигнала в локациях, где растут объемы интернет‑трафика. Так, в этом году ускорили мобильный интернет на 40% в здании аэропорта Сочи», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

В свою очередь Краснодарский край продолжает оставаться местом притяжения туристов. Чаще других здесь можно встретить приезжих из Московской, Ленинградской, Волгоградской областей, Татарстана и ХМАО-Югры.

На внедорожнике по Северному Кавказу: узнали подробности о джип-турах в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.

Курорты и туризм МегаФон путешествия Развлечения

Новости

В Новороссийске появятся пять новых особо охраняемых природных территорий
РЖД предупредили, что интернет-мошенники продают билеты на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск
В аэропорту Сочи произошла массовая задержка рейсов
Погода в Краснодаре: на выходных будет жарко и без осадков
В Анапе запретили плавать на надувных матрасах и катамаранах
Из Таганрога запустят ежедневный автобус в Сочи

Лента новостей

Улыбнись чистому городу
18 июня, 17:10
Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
Вчера, 10:31
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель
Жара до +35 градусов, гроза и град
Вчера, 09:28
Жара до +35 градусов, гроза и град
Какая погода ожидается в Краснодарском крае 20 июня

Реклама на сайте