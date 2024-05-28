Дачникам, у которых растет ипомея, гармала, турбина щитковидная и еще 16 растений, грозит уголовная ответственность

Вся Россия

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  • Турбина щитковидная © Фото Bearbeitung, wikipedia.com (общественное достояние)
    Турбина щитковидная © Фото Bearbeitung, wikipedia.com (общественное достояние)

В России предусмотрена уголовная ответственность за выращивание на дачном участке некоторых растений

24 мая о постановении правительства напомнила адвокат Елена Кудерко. За растения, в которых содержатся наркотические или психотропные вещества, можно получить административный штраф и даже судимость. Речь о намеренном выращивании в крупном или особо крупном размере.

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Крупным размером считается наличие от 10 корней (штук) растения, особо крупным — от 100. В этом случае дачникам может грозить от двух до восьми лет заключения.

Список растений, которые запрещено выращивать:

  • ипомея трехцветная; 
  • мимоза хостилис;
  • шалфей предсказателей;
  • роза гавайская;
  • голубой лотос;
  • кактусы, содержащие мескалин;
  • грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин;
  • конопля;
  • кокаиновый куст;
  • банистериопсис каапи;
  • гармала;
  • гиплоптерис кабрерана;
  • ибога;
  • кат;
  • мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические вещества;
  • митрагина прекрасная;
  • психотрия зеленая;
  • турбина щитковидная;
  • эфедра.

Чтобы избежать проблем с законом, дачникам рекомендуют тщательнее относиться не только к выбору декоративных растений, но и к прополке дикорастущих цветов.

Как писали Юга.ру, Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконный сбор, оборот и уничтожение некоторых растений и грибов. Речь о тех, которые охраняются международными договорами или занесены в Красную книгу России. В Уголовном кодексе РФ появилась новая статья — 260.1.

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Дачникам, у которых растет ипомея, гармала, турбина щитковидная и еще 16 растений, грозит уголовная ответственность

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