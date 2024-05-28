Дачникам, у которых растет ипомея, гармала, турбина щитковидная и еще 16 растений, грозит уголовная ответственность

В России предусмотрена уголовная ответственность за выращивание на дачном участке некоторых растений

24 мая о постановении правительства напомнила адвокат Елена Кудерко. За растения, в которых содержатся наркотические или психотропные вещества, можно получить административный штраф и даже судимость. Речь о намеренном выращивании в крупном или особо крупном размере.

Крупным размером считается наличие от 10 корней (штук) растения, особо крупным — от 100. В этом случае дачникам может грозить от двух до восьми лет заключения.

Список растений, которые запрещено выращивать:

ипомея трехцветная;

мимоза хостилис;

шалфей предсказателей;

роза гавайская;

голубой лотос;

кактусы, содержащие мескалин;

грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин;

конопля;

кокаиновый куст;

банистериопсис каапи;

гармала;

гиплоптерис кабрерана;

ибога;

кат;

мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические вещества;

митрагина прекрасная;

психотрия зеленая;

турбина щитковидная;

эфедра.

Чтобы избежать проблем с законом, дачникам рекомендуют тщательнее относиться не только к выбору декоративных растений, но и к прополке дикорастущих цветов.