Дачникам, у которых растет ипомея, гармала, турбина щитковидная и еще 16 растений, грозит уголовная ответственность
В России предусмотрена уголовная ответственность за выращивание на дачном участке некоторых растений
24 мая о постановении правительства напомнила адвокат Елена Кудерко. За растения, в которых содержатся наркотические или психотропные вещества, можно получить административный штраф и даже судимость. Речь о намеренном выращивании в крупном или особо крупном размере.
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Крупным размером считается наличие от 10 корней (штук) растения, особо крупным — от 100. В этом случае дачникам может грозить от двух до восьми лет заключения.
Список растений, которые запрещено выращивать:
- ипомея трехцветная;
- мимоза хостилис;
- шалфей предсказателей;
- роза гавайская;
- голубой лотос;
- кактусы, содержащие мескалин;
- грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин;
- конопля;
- кокаиновый куст;
- банистериопсис каапи;
- гармала;
- гиплоптерис кабрерана;
- ибога;
- кат;
- мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические вещества;
- митрагина прекрасная;
- психотрия зеленая;
- турбина щитковидная;
- эфедра.
Чтобы избежать проблем с законом, дачникам рекомендуют тщательнее относиться не только к выбору декоративных растений, но и к прополке дикорастущих цветов.
Как писали Юга.ру, Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконный сбор, оборот и уничтожение некоторых растений и грибов. Речь о тех, которые охраняются международными договорами или занесены в Красную книгу России. В Уголовном кодексе РФ появилась новая статья — 260.1.