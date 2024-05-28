Ростовские атомщики изобрели устройство, которое почти вдвое ускоряет обслуживание насосов станции

Команда атомщиков из отдела подготовки и проведения ремонта (ОППР) и цеха централизованного ремонта разработала механизм для снятия и перемещения направляющего подшипника насоса «МРВ-2200».

Как изобретение экономит время на техобслуживание, объясняет один из его авторов, ведущий инженер ОППР Дмитрий Бажутин:

«При техническом обслуживании насоса «МРВ-2200» нужно демонтировать направляющий подшипник нижнего вала насоса весом 137 кг. Для этого необходимо: демонтировать всасывающий патрубок и гайку хвостовика вала, снять крышку подшипника, демонтировать рабочее колесо, извлечь вал, демонтировать направляющий подшипник, снять нижний вал и далее через корпус направляющего подшипника достать подшипник. А также привлечь двух рабочих, стропальщика и использовать кран. Время такой работы раньше составляло 15 часов. Чтобы ускорить и облегчить процесс, решили изготовить специальное устройство, которое теперь устанавливается под подшипник. После снятия крепежа подшипник под собственным весом опускается на упор приспособления и отводится в сторону, в необходимое место».