Ростовские атомщики изобрели устройство, которое почти вдвое ускоряет обслуживание насосов станции

Ростовская область

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  • © Фото Андрея Калашникова
    © Фото Андрея Калашникова

Инженеры Ростовской АЭС придумали, как на 7 часов сократить время техобслуживания насоса для охлаждения конденсаторов турбины

Команда атомщиков из отдела подготовки и проведения ремонта (ОППР) и цеха централизованного ремонта разработала механизм для снятия и перемещения направляющего подшипника насоса «МРВ-2200».

Устройство создали по принципу каракури — на основе простых механизмов, законов физики и за счет сокращения ручного труда.

Как изобретение экономит время на техобслуживание, объясняет один из его авторов, ведущий инженер ОППР Дмитрий Бажутин:

«При техническом обслуживании насоса «МРВ-2200» нужно демонтировать направляющий подшипник нижнего вала насоса весом 137 кг. Для этого необходимо: демонтировать всасывающий патрубок и гайку хвостовика вала, снять крышку подшипника, демонтировать рабочее колесо, извлечь вал, демонтировать направляющий подшипник, снять нижний вал и далее через корпус направляющего подшипника достать подшипник. А также привлечь двух рабочих, стропальщика и использовать кран. Время такой работы раньше составляло 15 часов. Чтобы ускорить и облегчить процесс, решили изготовить специальное устройство, которое теперь устанавливается под подшипник. После снятия крепежа подшипник под собственным весом опускается на упор приспособления и отводится в сторону, в необходимое место». 

Новое приспособление для извлечения подшипника теперь используют при планово-предупредительных ремонтах. Работы выполняют без крана и стропальщика, так что время демонтажа подшипника сократилось почти в 2 раза — с 15 до 8 часов.

«На производстве всегда есть место инженерному творчеству. Благодаря инициативным специалистам на Ростовской АЭС создаются технологии, направленные на оптимизацию трудоемких операций и устранение производственных потерь. Это то, что принято сейчас называть бережливым производством. А каракури — один из инструментов бережливого производства», — подчеркнул главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов. 

Ранее на Ростовской АЭС модернизировали резервную дизельную электростанцию и досрочно завершили плановый ремонт одного из энергоблоков.

изобретения Ростовская АЭС Энергетика

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