В Адыгее на реконструкцию и капремонт соцобъектов направили 15,6 млрд рублей

Адыгея

Распечатать

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

На совещании Кабмина власти Адыгеи обсудили реализацию госпрограмм и нацпроектов республики

Председатель Кабмина Адыгеи Анзаур Керашев сообщил, что в регионе за счет федеральных средств возводят, реконструируют и ремонтируют 65 объектов.

Работы ведут в учреждениях культуры, образования, здравоохранения, спорта, соцобслуживания, объектах туризма и т. д. Также в порядок приведут дамбы и русло реки Фарс.

В Майкопе построят 13 многоквартирных домов:

Общий объем финансирования работ составил 15,6 млрд рублей. На 27 объектах ремонт начали в 2024 году, на 53 — планируют завершить к концу года.

В регионе уже сдали пять соцобъектов:

  • ДК аула Гатлукай;
  • ДШИ №6 в Майкопе;
  • административное здание промпарка;
  • дом для семей репатриантов;
  • здание водолечебницы — объекта культурного наследия. 

Также специалисты продолжают строить школу на 1100 мест в ауле Новая Адыгея.

За счет бюджета республики эксперты разработали проекты строительства Центра велоспорта и реставрации здания редакций республиканских газет, где раньше размещалась аптека Альтшулера.

 «Подрядчикам необходимо придерживаться графика работ, не допуская отставания. Ответственные руководители органов исполнительной власти и главы муниципальных образований должны постоянно контролировать ход и качество работ на всех стройплощадках», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как писали ранее Юга.ру, в апреле 2024 года глава Адыгеи обозначил приоритеты в работе Общественной палаты региона.

Инфраструктура Капремонт Майкоп Мурат Кумпилов

Новости

В Краснодаре откроется фотовыставка «Живопись мироздания через объектив»
Опубликован трейлер «Мегалополиса» — нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы
Йога голоса и фотосессия в смирительной рубашке: в психбольнице Ставрополя пройдёт «Ночь музеев»
В Сочи 41 пляж получил высший знак сертификации «Синий флаг»
Альтернатива электричкам: туристический ретропоезд запустят между Ростовом-на-Дону и Таганрогом
Киллер, собака, демоны. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 16 мая

Лента новостей

Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
Вчера, 09:25
Как цветет Японский сад в Краснодаре в мае
Море люпинов, рододендроны и шалфей
Как выиграть путешествие на море летом 2024 года?
Вчера, 17:23
Как выиграть путешествие на море летом 2024 года?
Рассказываем условия
В ожидании Corona
14 мая, 12:23
В ожидании Corona
Беседа с Сергеем Калугиным из «Оргии Праведников» о православии на пороге Нового мира, «старинном» постмодерне и истории

Реклама на сайте