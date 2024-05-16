В Адыгее на реконструкцию и капремонт соцобъектов направили 15,6 млрд рублей

Председатель Кабмина Адыгеи Анзаур Керашев сообщил, что в регионе за счет федеральных средств возводят, реконструируют и ремонтируют 65 объектов. Работы ведут в учреждениях культуры, образования, здравоохранения, спорта, соцобслуживания, объектах туризма и т. д. Также в порядок приведут дамбы и русло реки Фарс.

Общий объем финансирования работ составил 15,6 млрд рублей. На 27 объектах ремонт начали в 2024 году, на 53 — планируют завершить к концу года.



В регионе уже сдали пять соцобъектов:

ДК аула Гатлукай;

ДШИ №6 в Майкопе;

административное здание промпарка;

дом для семей репатриантов;

здание водолечебницы — объекта культурного наследия.

Также специалисты продолжают строить школу на 1100 мест в ауле Новая Адыгея.



За счет бюджета республики эксперты разработали проекты строительства Центра велоспорта и реставрации здания редакций республиканских газет, где раньше размещалась аптека Альтшулера.

«Подрядчикам необходимо придерживаться графика работ, не допуская отставания. Ответственные руководители органов исполнительной власти и главы муниципальных образований должны постоянно контролировать ход и качество работ на всех стройплощадках», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.