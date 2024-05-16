В Адыгее на реконструкцию и капремонт соцобъектов направили 15,6 млрд рублей
На совещании Кабмина власти Адыгеи обсудили реализацию госпрограмм и нацпроектов республики
Председатель Кабмина Адыгеи Анзаур Керашев сообщил, что в регионе за счет федеральных средств возводят, реконструируют и ремонтируют 65 объектов.
Работы ведут в учреждениях культуры, образования, здравоохранения, спорта, соцобслуживания, объектах туризма и т. д. Также в порядок приведут дамбы и русло реки Фарс.
В Майкопе построят 13 многоквартирных домов:
Общий объем финансирования работ составил 15,6 млрд рублей. На 27 объектах ремонт начали в 2024 году, на 53 — планируют завершить к концу года.
В регионе уже сдали пять соцобъектов:
- ДК аула Гатлукай;
- ДШИ №6 в Майкопе;
- административное здание промпарка;
- дом для семей репатриантов;
- здание водолечебницы — объекта культурного наследия.
Также специалисты продолжают строить школу на 1100 мест в ауле Новая Адыгея.
За счет бюджета республики эксперты разработали проекты строительства Центра велоспорта и реставрации здания редакций республиканских газет, где раньше размещалась аптека Альтшулера.
«Подрядчикам необходимо придерживаться графика работ, не допуская отставания. Ответственные руководители органов исполнительной власти и главы муниципальных образований должны постоянно контролировать ход и качество работ на всех стройплощадках», — заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Как писали ранее Юга.ру, в апреле 2024 года глава Адыгеи обозначил приоритеты в работе Общественной палаты региона.