СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс

Маркетплейс «Мегамаркет» займет площади ИКЕА в 14 торговых центрах «Мега». Об этом сообщил источник «РИА Недвижимость».

«Сделка находится на финальной стадии», — рассказал он СМИ.

Один из торговых центров «Мега» расположен под Краснодаром, в Адыгее. ТРЦ сети также работают в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Новосибирск.

Напомним, в 2023 году Газпромбанк купил торговые центры «Мега» у иностранных инвесторов.