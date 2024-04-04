СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс
Отечественный маркетплейс займет площади бывшей ИКЕА в 14 торговых центрах «Мега»
Маркетплейс «Мегамаркет» займет площади ИКЕА в 14 торговых центрах «Мега». Об этом сообщил источник «РИА Недвижимость».
Овощи стали дешевле, а одежда дороже:
«Сделка находится на финальной стадии», — рассказал он СМИ.
Один из торговых центров «Мега» расположен под Краснодаром, в Адыгее. ТРЦ сети также работают в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Новосибирск.
Напомним, в 2023 году Газпромбанк купил торговые центры «Мега» у иностранных инвесторов.
Как писали ранее Юга.ру, посещаемость торговых центров в Краснодарском крае снизилась на 18% после теракта в «Крокусе».
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