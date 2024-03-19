Кредит Уралсиба на подержанные автомобили попал в топ-10 самых выгодных в России

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YF7Qi
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото от senivpetro на ru.freepik.com
    © Фото от senivpetro на ru.freepik.com

Кредит банка Уралсиб вошел в десятку лучших займов на покупку подержанных автомобилей в марте, по версии портала Выберу.ру

В рейтинге рассматривали предложения банков-автокредиторов из топ-50 по объемам кредитования на 1 февраля 2024 года.

В ходе исследования эксперты проанализировали:

  • процентные ставки по кредиту и их диапазон;
  • размер первоначального взноса и его влияние на ставку;
  • полную стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей;
  • срок и максимальную сумму кредитования;
  • условия снижения ставки, включая платную опцию;
  • требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также другие параметры.

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В офисе Уралсиба или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 8 лет. 

Узнать подробные условия кредитования и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Ранее кредит Уралсиба на подержанные автомобили вошел в топ-10 лучших займов за 2023 год. По итогам прошлого года банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом — с 29,3 до 33,8 млрд рублей.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

Автомобили Банки Деньги Кредитование Уралсиб Финансы Экономика

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