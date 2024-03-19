Кредит Уралсиба на подержанные автомобили попал в топ-10 самых выгодных в России
Кредит банка Уралсиб вошел в десятку лучших займов на покупку подержанных автомобилей в марте, по версии портала Выберу.ру
В рейтинге рассматривали предложения банков-автокредиторов из топ-50 по объемам кредитования на 1 февраля 2024 года.
В ходе исследования эксперты проанализировали:
- процентные ставки по кредиту и их диапазон;
- размер первоначального взноса и его влияние на ставку;
- полную стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей;
- срок и максимальную сумму кредитования;
- условия снижения ставки, включая платную опцию;
- требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов, а также другие параметры.
В офисе Уралсиба или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 8 лет.
Узнать подробные условия кредитования и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Ранее кредит Уралсиба на подержанные автомобили вошел в топ-10 лучших займов за 2023 год. По итогам прошлого года банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом — с 29,3 до 33,8 млрд рублей.
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