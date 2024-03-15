В Краснодаре семилетнему Матвею Коркину необходим дорогостоящий анализ. Как помочь мальчику?

Краснодарский край

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  • © Фото Матвея Коркина, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Матвея Коркина, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств мальчику с аутизмом из Краснодара на генетический анализ

Первые месяцы жизни Матвей нормально развивался, но после года перестал реагировать на свое имя и лепетать. Когда окрепли ноги, он начал много ходить, часто куда-то бежал без цели. Если мальчик чего-то хотел, то кричал. Врачи не находили отклонений от нормы, назначали лекарства, но эффекта не было.

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В три года Матвею диагностировали аутизм и присвоили инвалидность. Занятия в реабилитационных центрах, дома, массаж и плавание дали свои результаты.

«Я общаюсь с сыном с помощью карточек, он многое научился делать сам, ходит в коррекционную группу детского сада. Но недавно у Матвея обнаружили проблемы с голеностопными суставами, непереносимость глютена, казеина, лактозы. Врачи подозревают генетическую причину патологий», — поделилась мама мальчика Марина Коркина.

Врачи рекомендуют семье провести генетическое обследование ребенка. Оно поможет установить точный диагноз, чтобы правильно выстроить лечение. Мальчик уже контактирует с людьми, у него есть шанс получить образование и расти в обществе, а не в изоляции.

«У Матвея атипичный аутизм с умственной отсталостью, с выраженным специфическим расстройством экспрессивной речи, гиперкинетическим расстройством поведения (насильственные движения). Для выявления возможных наследственных причин заболевания и уточнения диагноза, определения тактики дальнейшего лечения мальчику необходимо провести полногеномное секвенирование», — рассказала генетик краевой клинической больницы №1 им. профессора С.В. Очаповского в Краснодаре Ирина Дзёмина.

Мама воспитывает мальчика в одиночку. Ей сложно самостоятельно собрать средства на генетический анализ, а за счет средств госбюджета он не оплачивается. Всего требуется 107 635 рублей.

Как помочь Матвею?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте «Русфонда»;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке поиска «Русфонд», в назначении платежа укажите: организация лечения Матвея Коркина); 
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение для айфона и андроида можно здесь); 
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Матвея Коркина. Без НДС.
Аутизм Благотворительность Благоустройство Дети Дети с инвалидностью Краснодар Медицина Русфонд

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