В Краснодаре семилетнему Матвею Коркину необходим дорогостоящий анализ. Как помочь мальчику?
«Русфонд» начал сбор средств мальчику с аутизмом из Краснодара на генетический анализ
Первые месяцы жизни Матвей нормально развивался, но после года перестал реагировать на свое имя и лепетать. Когда окрепли ноги, он начал много ходить, часто куда-то бежал без цели. Если мальчик чего-то хотел, то кричал. Врачи не находили отклонений от нормы, назначали лекарства, но эффекта не было.
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В три года Матвею диагностировали аутизм и присвоили инвалидность. Занятия в реабилитационных центрах, дома, массаж и плавание дали свои результаты.
«Я общаюсь с сыном с помощью карточек, он многое научился делать сам, ходит в коррекционную группу детского сада. Но недавно у Матвея обнаружили проблемы с голеностопными суставами, непереносимость глютена, казеина, лактозы. Врачи подозревают генетическую причину патологий», — поделилась мама мальчика Марина Коркина.
Врачи рекомендуют семье провести генетическое обследование ребенка. Оно поможет установить точный диагноз, чтобы правильно выстроить лечение. Мальчик уже контактирует с людьми, у него есть шанс получить образование и расти в обществе, а не в изоляции.
«У Матвея атипичный аутизм с умственной отсталостью, с выраженным специфическим расстройством экспрессивной речи, гиперкинетическим расстройством поведения (насильственные движения). Для выявления возможных наследственных причин заболевания и уточнения диагноза, определения тактики дальнейшего лечения мальчику необходимо провести полногеномное секвенирование», — рассказала генетик краевой клинической больницы №1 им. профессора С.В. Очаповского в Краснодаре Ирина Дзёмина.
Мама воспитывает мальчика в одиночку. Ей сложно самостоятельно собрать средства на генетический анализ, а за счет средств госбюджета он не оплачивается. Всего требуется 107 635 рублей.
Как помочь Матвею?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте «Русфонда»;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке поиска «Русфонд», в назначении платежа укажите: организация лечения Матвея Коркина);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение для айфона и андроида можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Матвея Коркина. Без НДС.