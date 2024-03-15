Кредит наличными Банка Уралсиб вошел в тройку лучших в стране
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Кредит Банка Уралсиб занял 2 место в рейтинге лучших займов наличными в марте 2024 года, по версии портала Выберу.ру
В рейтинге сравнили наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 февраля 2024-го).
В ходе исследования аналитики портала в первую очередь учитывали:
- размеры процентной ставки и ежемесячных платежей;
- сумму и срок кредитования;
- полную стоимость кредита;
- стоимость личного страхования, если оно необходимо;
- отсутствие комиссий и скрытых выплат.
Кроме того, на результат повлияли:
- разница между минимальной (рекламной) ставкой и кредитными процентами в тарифах банков;
- наличие опции понижения ставки, отсрочки платежа в первый месяц кредита, возможности онлайн-оформления;
- условия досрочного погашения и другие параметры.
Узнать подробности о потребительских кредитах в Уралсибе можно на сайте банка, в ближайших отделениях и по телефону 8-800-250-57-57.
Ранее кредитка Уралсиба «120 дней на максимум» вошла в топ-10 самых выгодных в России, а вклад «Доход» попал в топ-5 самых прибыльных на три года.
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