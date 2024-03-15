Кредит наличными Банка Уралсиб вошел в тройку лучших в стране

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Вся Россия

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  • Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кредит Банка Уралсиб занял 2 место в рейтинге лучших займов наличными в марте 2024 года, по версии портала Выберу.ру

В рейтинге сравнили наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 февраля 2024-го).

В ходе исследования аналитики портала в первую очередь учитывали:

  • размеры процентной ставки и ежемесячных платежей;
  • сумму и срок кредитования;
  • полную стоимость кредита;
  • стоимость личного страхования, если оно необходимо;
  • отсутствие комиссий и скрытых выплат.

Кроме того, на результат повлияли:

  • разница между минимальной (рекламной) ставкой и кредитными процентами в тарифах банков;
  • наличие опции понижения ставки, отсрочки платежа в первый месяц кредита, возможности онлайн-оформления;
  • условия досрочного погашения и другие параметры.

Узнать подробности о потребительских кредитах в Уралсибе можно на сайте банка, в ближайших отделениях и по телефону 8-800-250-57-57

Ранее кредитка Уралсиба «120 дней на максимум» вошла в топ-10 самых выгодных в России, а вклад «Доход» попал в топ-5 самых прибыльных на три года.

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