Кредит наличными Банка Уралсиб вошел в тройку лучших в стране

Кредит Банка Уралсиб занял 2 место в рейтинге лучших займов наличными в марте 2024 года, по версии портала Выберу.ру

В рейтинге сравнили наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 февраля 2024-го).

В ходе исследования аналитики портала в первую очередь учитывали: размеры процентной ставки и ежемесячных платежей;

сумму и срок кредитования;

полную стоимость кредита;

стоимость личного страхования, если оно необходимо;

отсутствие комиссий и скрытых выплат.

Кроме того, на результат повлияли: разница между минимальной (рекламной) ставкой и кредитными процентами в тарифах банков;

наличие опции понижения ставки, отсрочки платежа в первый месяц кредита, возможности онлайн-оформления;

условия досрочного погашения и другие параметры.

Узнать подробности о потребительских кредитах в Уралсибе можно на сайте банка, в ближайших отделениях и по телефону 8-800-250-57-57.