В Геленджике открыли новый парк площадью 11 га

12 марта в Геленджике состоялась церемония открытия парка «Молодежный» на Тонком мысе по улице Десантной. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

Работы начали в феврале 2023 года. Стоимость проекта составила более полумиллиарда рублей, а площадь парка — около 11 гектаров.



У парка два входа. На территории разместили прогулочную, спортивную и детскую зоны, амфитеатр со сценой, фонтаны с подсветкой, а также обзорную зону со смотровой площадкой и возвышенностью с видом на Черное море.

В парке высадили более 7 тыс. деревьев, 30 тыс. различных трав и уложили 40 тыс. кв. метров газона. Также в «Молодежном» появились вечнозеленые кедры, сосны, кипарисы, магнолии, сакура и душистая липа. На территории создали два искусственных пруда объемом 10 тыс. кубов и глубиной до 4 метров.



По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, когда-то на месте парка был пионерский лагерь, а затем пустырь.