В Геленджике открыли новый парк площадью 11 га

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала Вениамина Кондратьева https://t.me/kondratyevvi/6883
    © Скриншот из телеграмм-канала Вениамина Кондратьева https://t.me/kondratyevvi/6883

Власти Кубани рассказали об открытии парка «Молодежный» на Тонком мысе в Геледжике

12 марта в Геленджике состоялась церемония открытия парка «Молодежный» на Тонком мысе по улице Десантной. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

В Геленджике откроют терренкур:

Работы начали в феврале 2023 года. Стоимость проекта составила более полумиллиарда рублей, а площадь парка — около 11 гектаров.

У парка два входа. На территории разместили прогулочную, спортивную и детскую зоны, амфитеатр со сценой, фонтаны с подсветкой, а также обзорную зону со смотровой площадкой и возвышенностью с видом на Черное море.

В парке высадили более 7 тыс. деревьев, 30 тыс. различных трав и уложили 40 тыс. кв. метров газона. Также в «Молодежном» появились вечнозеленые кедры, сосны, кипарисы, магнолии, сакура и душистая липа. На территории создали два искусственных пруда объемом 10 тыс. кубов и глубиной до 4 метров.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, когда-то на месте парка был пионерский лагерь, а затем пустырь.

Как писали ранее Юга.ру, в Геленджике на месте рекультивированной свалки планируют благоустроить парк.

Благоустройство Геленджик Парки Черное море

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