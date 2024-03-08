В Краснодаре выступит постпанк-проект grust200

Краснодарский край

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  • © Скриншот из сообщества ВКонтакте «grust200 в Краснодаре»
    © Скриншот из сообщества ВКонтакте «grust200 в Краснодаре»

10 марта в Краснодаре состоится концерт электронной музыки группы grust200 (18+)

О концерте сообщил телергам-канал «Дискурсия». С помощью ностальгической музыки исполнители напомнят о теплом времени года.

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Концерт начнется в 18:00 в Rock Bar Main по адресу: улица Красноармейская, 69. Билеты можно приобрести здесь.

Напомним, что 9 марта концерт постпанк-проекта grust200 должен был пройти в Новороссийске, но отменился по «независящим от пространства или группы причинам». Вернуть билеты можно по ссылке.

Посмотреть, куда еще можно сходить на выходных в Краснодаре, можно в афише Юга.ру.

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