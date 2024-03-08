В Краснодаре выступит постпанк-проект grust200

О концерте сообщил телергам-канал «Дискурсия». С помощью ностальгической музыки исполнители напомнят о теплом времени года.

Концерт начнется в 18:00 в Rock Bar Main по адресу: улица Красноармейская, 69. Билеты можно приобрести здесь.



Напомним, что 9 марта концерт постпанк-проекта grust200 должен был пройти в Новороссийске, но отменился по «независящим от пространства или группы причинам». Вернуть билеты можно по ссылке.