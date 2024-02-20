Жительница Новороссийска перевела мошенникам 132 млн рублей

Полиция Краснодарского края рассказала о задержании мошенников, которые выманили у жительницы Кубани 132 млн рублей

В октябре 2022 года жительнице Новороссийска позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Затем последовал еще один звонок якобы из правоохранительных органов. Женщину убедили в том, что у нее хотят похитить деньги и предложили помощь. Поверив злоумышленникам, жительница Новороссийска перевела 132 млн рублей на якобы безопасные счета.

По такой же схеме мошенники выманили 6 млн рублей у другой россиянки, жительницы Якутии. «Частью этой преступной схемы стали двое жителей Архангельска 30 и 38 лет. Старший из них получил роль руководителя «обнальщиков» в ОПГ и привлек к криминальной деятельности знакомого», — рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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В ведомстве добавили, что в Екатеринбурге 30-летний фигурант снял со счетов более 11 млн. рублей, которые принадлежали жительнице Новороссийска. Также полиция установила причастность обвиняемых к обналичиванию денег второй пострадавшей.

Уголовное дело о мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) направили в суд. В полиции сообщили, что фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.