В Сочи снесли 20 самостроев

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Сочи за 2023 год снесли 20 самовольных строений

В планах на 2024 год демонтировать еще 20 объектов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта. Кроме того, в городе снесли 12 жилых домов, признанных аварийными.

Также в 2023-м на курорте восстановили права 1,7 тыс. участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Как писали Юга.ру, в морвокзале Хосты незаконно продают апартаменты. Мэрия Сочи обратилась в прокуратуру.

Жилье Самострой Сочи

Новости

В Краснодаре открылась выставка «Традиция реалистической картины»
56% краснодарцев с трудом возвращаются к работе после праздников
В Сочи снесли 20 самостроев
Сочинские ученые создали три новых сорта мандаринов
Астрахань и Сочи свяжет прямое авиасообщение
В России МРОТ вырос на 3 тыс. рублей

Лента новостей

Реклама на сайте