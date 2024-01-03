В Сочи снесли 20 самостроев
В Сочи за 2023 год снесли 20 самовольных строений
В планах на 2024 год демонтировать еще 20 объектов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта. Кроме того, в городе снесли 12 жилых домов, признанных аварийными.
Также в 2023-м на курорте восстановили права 1,7 тыс. участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
Как писали Юга.ру, в морвокзале Хосты незаконно продают апартаменты. Мэрия Сочи обратилась в прокуратуру.
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