В Сочи снесли 20 самостроев

В Сочи за 2023 год снесли 20 самовольных строений

В планах на 2024 год демонтировать еще 20 объектов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта. Кроме того, в городе снесли 12 жилых домов, признанных аварийными.

Также в 2023-м на курорте восстановили права 1,7 тыс. участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Как писали Юга.ру, в морвокзале Хосты незаконно продают апартаменты. Мэрия Сочи обратилась в прокуратуру.