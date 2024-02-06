Российский банк удвоил выдачу автокредитов за январь 2024 года

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Самыми популярными марками автомобилей, оформленных в кредит в банке РНКБ, стали Lada, Cherry и Omoda

В январе 2024 года россияне оформили в РНКБ 190 автокредитов на 250 млн рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Более 60% займов со средним чеком 1,32 млн рублей клиенты взяли на новые авто. Средняя сумма кредита на машину с пробегом чуть ниже — 1,31 млн рублей.

Помимо стандартных банковских программ автокредитования, заемщиков интересовали кредиты наличными. Их можно оформить на авто с пробегом или без, у физлица или в любом автосалоне, на интернет-площадке или аукционе.

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По оценке Группы ВТБ, в январе российские банки выдали физлицам более 130,6 млрд рублей на покупку автомобилей — это на 75% больше, чем в январе 2023-го. В банке ВТБ автокредиты на 26,7 млрд рублей оформили более 20,5 тыс. россиян — в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Ранее Юга.ру рассказывали, что водительские удостоверения, истекающие в 2024 и 2025 годах, продлят автоматически. По оценке чиновников, инициатива затронет примерно пять миллионов водителей.

Автомобили Автопром Банки Деньги Кредитование РНКБ Транспорт Финансы Экономика

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