Российский банк удвоил выдачу автокредитов за январь 2024 года

Самыми популярными марками автомобилей, оформленных в кредит в банке РНКБ, стали Lada, Cherry и Omoda

В январе 2024 года россияне оформили в РНКБ 190 автокредитов на 250 млн рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Более 60% займов со средним чеком 1,32 млн рублей клиенты взяли на новые авто. Средняя сумма кредита на машину с пробегом чуть ниже — 1,31 млн рублей.

Помимо стандартных банковских программ автокредитования, заемщиков интересовали кредиты наличными. Их можно оформить на авто с пробегом или без, у физлица или в любом автосалоне, на интернет-площадке или аукционе.

По оценке Группы ВТБ, в январе российские банки выдали физлицам более 130,6 млрд рублей на покупку автомобилей — это на 75% больше, чем в январе 2023-го. В банке ВТБ автокредиты на 26,7 млрд рублей оформили более 20,5 тыс. россиян — в 3,5 раза больше, чем годом ранее.