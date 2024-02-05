Сотрудники военного авиаучилища Краснодара похитили у Минобороны 60 млн рублей

Из приговора следует, что с 2016 по 2018 год главный бухгалтер Краснодарского авиационного училища похищал деньги, действуя по собственной схеме. В нее он вовлек троих своих подчиненных: двух бухгалтеров (в июне 2020 года вынесены обвинительные приговоры) и начальницу расчетного отдела.



Каждый месяц они приписывали к отчетам о расходах суммы, которые якобы выплачивали военнослужащим. Сообщники оформляли кассовые ордера и получали деньги, которые после распределяли между собой. В целом они похитили более 60 млн рублей. Потерпевшим по делу признали Минобороны РФ.



Подсудимые свою вину не признали. Однако, рассмотрев материалы дела, суд счел ее доказанной. Главному бухгалтеру назначили 4,5 года колонии общего режима. В срок зачли время под стражей (с 2019 года) и домашний арест. Назначенное наказание считается отбытым. Также мужчине необходимо выплатить штраф 900 тыс. рублей.

Сообщнице назначили 4 года условно со штрафом 200 тыс. рублей.

Суд также сохранил арест на имущество осужденных. Иск Минобороны о возмещении материального вреда будет рассмотрен. Приговор в законную силу не вступил.