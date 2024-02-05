Кредит Уралсиба вошел в топ-10 лучших займов на подержанные автомобили за 2023 год
Автокредит Банка Уралсиб на подержанные автомобили попал в десятку лучших в России за 2023 год, по версии портала Выберу.ру
В исследовании Выберу.ру сравнили предложения банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 декабря 2023 года) с поправкой на накопленные ими за год рейтинговые позиции на портале.
При составлении рейтинга учитывали:
- минимальную процентную ставку и первоначальный взнос;
- диапазоны процентов в условиях кредита;
- полную стоимость кредита;
- размер ежемесячных платежей;
- сумму и срок кредитования;
- стоимость страхования (если оно необходимо для понижения ставки) и другие параметры.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб нарастил объем автокредитования в 1,2 раза за 2023 год — с 29,3 до 33,8 млрд рублей.
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