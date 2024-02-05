Кредит Уралсиба вошел в топ-10 лучших займов на подержанные автомобили за 2023 год

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Автокредит Банка Уралсиб на подержанные автомобили попал в десятку лучших в России за 2023 год, по версии портала Выберу.ру

В исследовании Выберу.ру сравнили предложения банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 декабря 2023 года) с поправкой на накопленные ими за год рейтинговые позиции на портале.

При составлении рейтинга учитывали:

  • минимальную процентную ставку и первоначальный взнос;
  • диапазоны процентов в условиях кредита;
  • полную стоимость кредита;
  • размер ежемесячных платежей;
  • сумму и срок кредитования;
  • стоимость страхования (если оно необходимо для понижения ставки) и другие параметры.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб нарастил объем автокредитования в 1,2 раза за 2023 год — с 29,3 до 33,8 млрд рублей.

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Автомобили Банки Деньги Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

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