В Краснодарском крае в 2023 году банкротов стало почти вдвое меньше

4 февраля арбитражный управляющий, член ассоциации юристов России Егор Нармин в интервью «РБК ТВ Юг» сообщил , что в Краснодарском крае в 2023 году общее количество банкротств уменьшилось на 44%: «По итогам 9 месяцев 2023 года в Арбитражном суде Краснодарского края всего 500 должников были признаны банкротами. Это очень мало, снижение на 44%».

Однако, по словам специалиста, среди физлиц банкротов стало больше на 25%.



«Если говорить о трендах в юридическом бизнесе, то здесь можно наблюдать снижение количества банкротств. В 2022 году мы все ожидали роста числа банкротств, потому что было неясно, что происходит. Но огромное количество денег было влито в экономику, поэтому количество банкротств сократилось почти в два раза, особенно в Краснодарском крае. Это что касается корпоративного сектора. При этом увеличилось количество банкротств физических лиц, граждан. По итогам 9 месяцев 2023 года — рост на 25%, 11,8 тыс. заявлений», — рассказал Егор Нармин.