В Краснодарском крае в 2023 году банкротов стало почти вдвое меньше

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Арбитражный управляющий, член ассоциации юристов России рассказал о банкротствах на Кубани в 2023 году

4 февраля арбитражный управляющий, член ассоциации юристов России Егор Нармин в интервью «РБК ТВ Юг» сообщил, что в Краснодарском крае в 2023 году общее количество банкротств уменьшилось на 44%:

«По итогам 9 месяцев 2023 года в Арбитражном суде Краснодарского края всего 500 должников были признаны банкротами. Это очень мало, снижение на 44%».

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Однако, по словам специалиста, среди физлиц банкротов стало больше на 25%.

«Если говорить о трендах в юридическом бизнесе, то здесь можно наблюдать снижение количества банкротств. В 2022 году мы все ожидали роста числа банкротств, потому что было неясно, что происходит. Но огромное количество денег было влито в экономику, поэтому количество банкротств сократилось почти в два раза, особенно в Краснодарском крае. Это что касается корпоративного сектора. При этом увеличилось количество банкротств физических лиц, граждан. По итогам 9 месяцев 2023 года — рост на 25%, 11,8 тыс. заявлений», — рассказал Егор Нармин.

Как писали ранее Юга.ру, за 2023 год жители Краснодарского края оформили 3,09 тыс. автокредитов на сумму 5,16 млрд рублей.

Банкротство Деньги Экономика Юриспруденция

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