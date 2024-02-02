Реконструкция Приморской набережной в Сочи будет стоит инвестору 20 млрд рублей

В реконструкцию Приморской набережной в Сочи инвестируют 20 млрд рублей

Будет расширена прогулочная зона, увеличится площадь территорий для пляжного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. На первом этапе пройдут работы на 500-метровом участке набережной и пляже «Маяк». Специалисты проведут демонтаж бун, увеличат пляжную полосу до 30 метров и сделают волноломы. Планируется, что к летнему курортному сезону 2025 года уже откроют обновленный «Маяк».

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Затем реконструируют территорию 1300 метров до Парка Фрунзе. По второму этапу ведутся изыскательские работы. Около 10 млрд рублей инвестор направит на благоустройство территории, еще столько же — на улучшение гидрозащиты пляжей. Проект получил положительные заключения государственной и экологической экспертизы, сообщает пресс-служба курорта.