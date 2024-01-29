Мэрия Анапы добивается запрета строительства трех жилых высоток у моря

Администрация Анапы подала кассационную жалобу на решение Краснодарского краевого суда. Там ранее признали незаконным отзыв разрешения на строительства трех 15-этажных домов. Речь идет о ЖК в историческом центре курорта, отмечает «Ъ-Кубань».

На сайте Четвертого кассационного суда указано, что заседание назначено на 30 января. Из документов следует, что мэрия Анапы в 2020 году решила отозвать ранее выданное застройщику разрешение на строительство. Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону коммерческой компании.

По данным СМИ, речь идет о строительстве на участке по адресу ул. Шевченко, д.2.