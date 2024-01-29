Мэрия Анапы добивается запрета строительства трех жилых высоток у моря
Анапские чиновники хотят отозвать разрешение на строительство трех многоэтажных жилых домов на берегу курорта
Администрация Анапы подала кассационную жалобу на решение Краснодарского краевого суда. Там ранее признали незаконным отзыв разрешения на строительства трех 15-этажных домов. Речь идет о ЖК в историческом центре курорта, отмечает «Ъ-Кубань».
На сайте Четвертого кассационного суда указано, что заседание назначено на 30 января. Из документов следует, что мэрия Анапы в 2020 году решила отозвать ранее выданное застройщику разрешение на строительство. Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону коммерческой компании.
По данным СМИ, речь идет о строительстве на участке по адресу ул. Шевченко, д.2.
В администрации города-курорта журналистам рассказали, что «проект строительства жилого комплекса не предполагает обеспечение его социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой».
Напомним, как писали Юга.ру, с подрядчика ремонта Краснодарского цирка хотят взыскать 770 тысяч рублей.