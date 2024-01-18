В 2023 году россияне положили на депозиты в РНКБ больше 100 млрд рублей. Средний размер вклада — 667 тыс. рублей

За год розничный депозитный портфель банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) увеличился на 27% и превысил 100 млрд рублей

Всего клиенты РНКБ оформили 207 тыс. срочных вкладов на 138 млрд рублей, 50% из них — в дистанционных каналах обслуживания.

Средний чек вклада вырос на 27% — до 667 тыс. рублей по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.

В 2023 году увеличилось количество вкладов физлиц со сроком от 360 дней — с 32,5 до 78,3 тыс. штук, в 2,4 раза. Сумма таких депозитов выросла почти в 5 раз — с 6,4 до 31,9 млрд рублей. Наибольшей популярностью в 2023 году в РНКБ пользовались акционный вклад «Я помогаю защитникам Родины» и «Максимальный».

«Благодаря увеличению доходности депозитов в связи с неоднократным повышением ключевой ставки ЦБ РФ спрос на сберегательные продукты значительно увеличился. Наши клиенты выбирают не только хранить денежные средства в безопасности на депозитах, но и получать дополнительный доход. При этом можно выбрать депозит с максимально комфортными условиями на удобный срок в соответствии с личными потребностями каждого вкладчика», — говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Подробные условия оформления вкладов можно узнать на официальном сайте банка в разделе «Вклады и счета». Все депозиты в РНКБ можно открыть самостоятельно в мобильном приложении «РНКБ 24/7».