Уралсиб нарастил объем автокредитования в 1,2 раза за 2023 год

По итогам 2023 года банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом — с 29,3 до 33,8 млрд рублей

Общий портфель автокредитов банка вырос в 1,3 раза — с 28,6 до 37,6 млрд рублей. В Уралсибе активный рост объемов связывают с расширением продуктовой линейки, увеличением максимального срока кредитования (до 8 лет), ускорением принятия решений по заявкам и ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.

В офисе банка или у автодилеров-партнеров можно взять кредит на новый, подержанный автомобиль и мототехнику, в том числе без залога и первоначального взноса.



Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 8 лет.



Требования к заемщику:

— гражданство России с постоянной регистрацией на территории страны;

— возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;

— стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.



Для подачи заявки на кредит нужны паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, ИНН или СНИЛС).

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Согласно исследованию Банки.ру, Уралсиб вошел в топ-10 российских банков по объему выдач и размеру портфеля автокредитов по итогам 2022 года. Узнать подробные условия кредитования и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Как писали Юга.ру, Уралсиб и официальный дилер Subaru запустили совместную программу автокредитования.