В России сигареты подорожают минимум на 10 рублей. ФНС напомнил продавцам новую минимальную цену пачки
Федеральная налоговая служба рассказала о повышении минимальной стоимости пачки сигарет в России
ФНС в письме от 9 января 2024 года № СД-4-3/1@ сообщила о том, что Минсельхоз рассчитал значение единой минимальной цены на табачную продукцию на период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Теперь наименьшая стоимость пачки сигарет составит 129 рублей. На письмо обратил внимание портал «Бух.1С».
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Минимальная цена устанавливается на основе наименьшего значения ставки акциза на пачку. В 2023 году эта стоимость составляла 119 рублей.
Единая минимальная цена табачной продукции — это цена, дешевле которой розничные продавцы не могут продавать сигареты.
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