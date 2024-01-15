В России сигареты подорожают минимум на 10 рублей. ФНС напомнил продавцам новую минимальную цену пачки

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  • © Фото пользователя karlyukav с сайта freepik.com
    © Фото пользователя karlyukav с сайта freepik.com

Федеральная налоговая служба рассказала о повышении минимальной стоимости пачки сигарет в России

ФНС в письме от 9 января 2024 года № СД-4-3/1@ сообщила о том, что Минсельхоз рассчитал значение единой минимальной цены на табачную продукцию на период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Теперь наименьшая стоимость пачки сигарет составит 129 рублей. На письмо обратил внимание портал «Бух.1С».

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Минимальная цена устанавливается на основе наименьшего значения ставки акциза на пачку. В 2023 году эта стоимость составляла 119 рублей.

Единая минимальная цена табачной продукции — это цена, дешевле которой розничные продавцы не могут продавать сигареты.

Напомним, что в октябре 2023 года полиция Краснодарского края изъяла из незаконного оборота 2,5 млн пачек контрафактных сигарет.

Ранее Юга.ру писали о том, как работает единственный в России краснодарский институт табака.

Табак Торговля Цены Экономика

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