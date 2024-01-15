В России сигареты подорожают минимум на 10 рублей. ФНС напомнил продавцам новую минимальную цену пачки

Федеральная налоговая служба рассказала о повышении минимальной стоимости пачки сигарет в России

ФНС в письме от 9 января 2024 года № СД-4-3/1@ сообщила о том, что Минсельхоз рассчитал значение единой минимальной цены на табачную продукцию на период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Теперь наименьшая стоимость пачки сигарет составит 129 рублей. На письмо обратил внимание портал «Бух.1С».

Минимальная цена устанавливается на основе наименьшего значения ставки акциза на пачку. В 2023 году эта стоимость составляла 119 рублей.

Единая минимальная цена табачной продукции — это цена, дешевле которой розничные продавцы не могут продавать сигареты.