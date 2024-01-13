Краснодарский музыкальный театр покажет оперу «Борис Годунов» на сцене Большого театра в Москве

6 февраля коллектив Краснодарского музыкального театра представит оперу «Борис Годунов» на главной сцене страны

Премьера оперы Мусоргского состоялась в Краснодаре 18 февраля 2022 года. Музыкальный театр представил версию, которая раньше никогда нигде не исполнялась. В постановку впервые вошла сцена «Сокольники на Днепре» (народный бунт, переходящий в прославление Самозванца), а две картины, «Сцена у фонтана» и «Сокольники на Днепре», получили авторскую оркестровку с использованием тех музыкальных инструментов, для которых писал Мусоргский. Дирижер-постановщик Дмитрий Крюков назвал оперу величайшим памятником русской истории, а постановку — настоящей мировой премьерой. «Во времена самого Мусоргского то, что он написал изначально, считалось слишком трудноисполнимым, поэтому некоторые композиторы делали свои редакции, чтобы облегчить эту музыку. Мы же представим вам настоящую мировую премьеру, то, что изначально написал и задумал сам Мусоргский. Девять картин в первой авторской редакции, две из которых будут настоящей мировой премьерой», — рассказал Крюков в открывающем видео плейлиста «Дневник постановки «Борис Годунов» на YouTube-канале творческого объединения «Премьера».

Вот что написал о постановке журнал «Музыкальная жизнь»: «...оркестр под управлением Дмитрия Крюкова сумел преодолеть инерцию крупного штриха в начале и двинуться в сторону детализированного звучания, в котором, вероятно, и кроется тот новый Мусоргский, какого мы еще не слышали». Полный текст рецензии читайте здесь.