Карта Уралсиба вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения
Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в пятерку кредиток с высокой вероятностью одобрения и быстрым получением по версии портала Банки.ру
В исследовании рассматривали предложения российских банков по состоянию на 26 декабря 2023 года.
Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит — до 1,5 млн рублей включительно.
При оплате покупок на сумму от 10 тыс. рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается.
Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставку на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар».
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