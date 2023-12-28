Карта Уралсиба вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YEn19
Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в пятерку кредиток с высокой вероятностью одобрения и быстрым получением по версии портала Банки.ру

В исследовании рассматривали предложения российских банков по состоянию на 26 декабря 2023 года.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит — до 1,5 млн рублей включительно.

При оплате покупок на сумму от 10 тыс. рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставку на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар».

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

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