В Краснодаре часть завода Седина планируют передать федеральным властям

Прокурор Кубани Сергей Табельский сообщил на пресс-конференции 22 декабря, что на территории завода Седина построят технопарк. Для этого участок передадут федеральным властям, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Как объяснил Табельский, территория завода разбита на небольшие участки и сейчас их пытаются объединить. Часть, которая необходима для производства станкостроительного завода, уже очерчена. На остальной территории запланировано строительство технопарка.