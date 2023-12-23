В Краснодаре часть завода Седина планируют передать федеральным властям
Часть территории краснодарского завода Седина передадут федеральным властям, чтобы сделать технопарк
Прокурор Кубани Сергей Табельский сообщил на пресс-конференции 22 декабря, что на территории завода Седина построят технопарк. Для этого участок передадут федеральным властям, пишет «Коммерсантъ-Кубань».
Как объяснил Табельский, территория завода разбита на небольшие участки и сейчас их пытаются объединить. Часть, которая необходима для производства станкостроительного завода, уже очерчена. На остальной территории запланировано строительство технопарка.
Сейчас идут судебные разбирательства по вопросы национализации завода, добавил прокурор. Дело пока не рассмотрено из-за болезни фигуранта.
Ранее Юга.ру писали, что механосборочные корпуса №1 и №3 завода Седина опечатали, сотрудники не могли попасть на рабочие места. Это произошло из-за смены собственника корпусов.