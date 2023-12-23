В Краснодаре часть завода Седина планируют передать федеральным властям

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Часть территории краснодарского завода Седина передадут федеральным властям, чтобы сделать технопарк

Прокурор Кубани Сергей Табельский сообщил на пресс-конференции 22 декабря, что на территории завода Седина построят технопарк. Для этого участок передадут федеральным властям, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Как объяснил Табельский, территория завода разбита на небольшие участки и сейчас их пытаются объединить. Часть, которая необходима для производства станкостроительного завода, уже очерчена. На остальной территории запланировано строительство технопарка.

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Сейчас идут судебные разбирательства по вопросы национализации завода, добавил прокурор. Дело пока не рассмотрено из-за болезни фигуранта. 

Ранее Юга.ру писали, что механосборочные корпуса №1 и №3  завода Седина опечатали, сотрудники не могли попасть на рабочие места. Это произошло из-за смены собственника корпусов. 

Краснодар Промышленность Сергей Табельский

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