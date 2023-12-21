«Эксперт РА» подтвердило кредитоспособность банка РНКБ на умеренно высоком уровне ruА+

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • Банк РНКБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк РНКБ © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило кредитный рейтинг банка РНКБ (входит ВТБ) как умеренно высокий (ruА+) со стабильным прогнозом

Стабильный прогноз по рейтину ruA+ означает высокую вероятность его сохранения на этом уровне в среднесрочной перспективе.

Основными факторами для принятия такого решения стали: 

  • удовлетворительная оценка рыночных позиций РНКБ; 
  • сильная позиция по капиталу при адекватной операционной эффективности; 
  • адекватное качество активов и портфеля гарантий; 
  • комфортная ликвидная позиция; 
  • удовлетворительная оценка корпоративного управления. 

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