«Эксперт РА» подтвердило кредитоспособность банка РНКБ на умеренно высоком уровне ruА+
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило кредитный рейтинг банка РНКБ (входит ВТБ) как умеренно высокий (ruА+) со стабильным прогнозом
Стабильный прогноз по рейтину ruA+ означает высокую вероятность его сохранения на этом уровне в среднесрочной перспективе.
Основными факторами для принятия такого решения стали:
- удовлетворительная оценка рыночных позиций РНКБ;
- сильная позиция по капиталу при адекватной операционной эффективности;
- адекватное качество активов и портфеля гарантий;
- комфортная ликвидная позиция;
- удовлетворительная оценка корпоративного управления.
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