«Эксперт РА» подтвердило кредитоспособность банка РНКБ на умеренно высоком уровне ruА+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценило кредитный рейтинг банка РНКБ (входит ВТБ) как умеренно высокий (ruА+) со стабильным прогнозом

Стабильный прогноз по рейтину ruA+ означает высокую вероятность его сохранения на этом уровне в среднесрочной перспективе.

Основными факторами для принятия такого решения стали: