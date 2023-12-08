Полиция Краснодарского края обнаружила 26 тонн кустарного коньяка
8 декабря МВД РФ по Краснодарскому краю заявило об изъятии крупной партии нелегального алкоголя в станице Варениковской
Сайт министерства сообщил, что сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Крымскому району вместе с кубанским управлением ФСБ выявили склад и цех по производству и розливу спиртосодержащей продукции в станице Варениковской.
В складских помещениях силовики нашли производственные емкости различного объема, пустую тару, фурнитуру и 900 литров готового коньяка «кустарного производства».
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Рядом со складом полицейские нашли два грузовых автомобиля с 25 тоннами алкогольной продукции.
Сейчас полиция пытается установить и задержать причастных, а изъятые напитки поместила на хранение.
Как сообщали Юга.ру, в июне полиция Краснодара изъяла бутылки «Мистер Сидр», ставший причиной массовых отравлений. При этом до этого оперштаб Кубани заявлял, что напиток не поступал в регион, а в Крыму изъяли более трех тысяч литров напитка.