Полиция Краснодарского края обнаружила 26 тонн кустарного коньяка

8 декабря МВД РФ по Краснодарскому краю заявило об изъятии крупной партии нелегального алкоголя в станице Варениковской

Сайт министерства сообщил, что сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Крымскому району вместе с кубанским управлением ФСБ выявили склад и цех по производству и розливу спиртосодержащей продукции в станице Варениковской. В складских помещениях силовики нашли производственные емкости различного объема, пустую тару, фурнитуру и 900 литров готового коньяка «кустарного производства».

Рядом со складом полицейские нашли два грузовых автомобиля с 25 тоннами алкогольной продукции. Сейчас полиция пытается установить и задержать причастных, а изъятые напитки поместила на хранение.