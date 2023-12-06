L’One выступит перед матчем «Краснодар» – ЦСКА

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Рэпер L’One устроит перфоманс на стадионе «Краснодар» перед матчем «быков» и ЦСКА

Пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что рэпер L’One выступит на стадионе перед матчем «быков» и ЦСКА. Перфоманс состоится в воскресенье, 10 декабря, в 19:30. 

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Это будет заключительный матч тура РПЛ в 2023 году. Игры возобновятся в марте 2024 года.

Напомним, что в конце октября футболисты «Краснодара» провели фан-встречу с маломобильными болельщиками.

Как писали ранее Юга.ру, вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов вошел в тройку самых дорогих футболистов в РФ.

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