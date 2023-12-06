L’One выступит перед матчем «Краснодар» – ЦСКА
Рэпер L’One устроит перфоманс на стадионе «Краснодар» перед матчем «быков» и ЦСКА
Пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что рэпер L’One выступит на стадионе перед матчем «быков» и ЦСКА. Перфоманс состоится в воскресенье, 10 декабря, в 19:30.
Это будет заключительный матч тура РПЛ в 2023 году. Игры возобновятся в марте 2024 года.
Напомним, что в конце октября футболисты «Краснодара» провели фан-встречу с маломобильными болельщиками.
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