L’One выступит перед матчем «Краснодар» – ЦСКА

Рэпер L’One устроит перфоманс на стадионе «Краснодар» перед матчем «быков» и ЦСКА

Пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила , что рэпер L’One выступит на стадионе перед матчем «быков» и ЦСКА. Перфоманс состоится в воскресенье, 10 декабря, в 19:30.

Это будет заключительный матч тура РПЛ в 2023 году. Игры возобновятся в марте 2024 года.

Напомним, что в конце октября футболисты «Краснодара» провели фан-встречу с маломобильными болельщиками.



Как писали ранее Юга.ру, вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов вошел в тройку самых дорогих футболистов в РФ.