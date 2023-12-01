Краснодарцам рассказали историю мурала «Рисующий мальчик». Спойлер: это мило
Центр событий Краснодара опубликовал историю городского мурала «Рисующий мальчик». Он расположен на улице Северной, 500
29 ноября телеграм-канал «Центр событий Краснодара» поделился историей граффити «Рисующий мальчик». Мурал расположен на улице Северной, 500, а автором изображения является художник Роман Спам.
«Необходима благоприятная погода»:
«Во время работы над одним из фасадов Рома Спам заметил мальчика, который наблюдал за его творчеством. Ребенок ушел, но вскоре вернулся с фломастером и пачкой листов. Оказалось, что он мечтает создать собственное граффити, а пока лишь делает наброски в альбоме. Эта история стала вдохновением для мурала», — сообщил центр событий.
Напомним, что в средине июля 2023 года в Краснодаре на улице Чапаева снова появилось граффити с Децлом. Ранее изображение музыканта уже было на этой стене, но в ноябре 2022 года его закрасили и нарисовали портрет Чапаева.
Как писали Юга.ру, в Сочи весной 2023 года появилось граффити с сюжетами из фильма «Брат».
Посмотреть онлайн-тур по самым большим граффити Краснодара можно здесь.