Неделя в Краснодарском крае начнется с дождей

В понедельник и вторник будет облачно. В первой половине периода дождь, местами сильный, в горах с мокрым снегом. Ветер 20-25 м/с, в отдельных районах до 26-29 м/с. Температура воздуха днем 20 ноября 5-10 °С, 21 ноября 3-8 °С, ночью 2-7 °С и +4…-1 °С соответственно. В горах ночью 0…-5 °С, днем 0-5 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный с грозой. Ветер 14-19 м/с, местами порывы до 22-27 м/с. Температура воздуха ночью 20 ноября 5-10 °С, 22 ноября 3-8 °С, днем 10-15 °С и 6-11 °С соответственно.