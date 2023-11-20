Неделя в Краснодарском крае начнется с дождей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 20-21 ноября

В понедельник и вторник будет облачно. В первой половине периода дождь, местами сильный, в горах с мокрым снегом. Ветер 20-25 м/с, в отдельных районах до 26-29 м/с. Температура воздуха днем 20 ноября 5-10 °С, 21 ноября 3-8 °С, ночью 2-7 °С и +4…-1 °С соответственно. В горах ночью 0…-5 °С, днем 0-5 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный с грозой. Ветер 14-19 м/с, местами порывы до 22-27 м/с. Температура воздуха ночью 20 ноября 5-10 °С, 22 ноября 3-8 °С, днем 10-15 °С и 6-11 °С соответственно.

Погода

Новости

ВШУ одобрила проект первой ветки метро в Краснодаре. Детали проекта по двум параметрам похожи на трамвай
Краснодарцев приглашают на лекцию «Искусство Америки»
Как уехать из Краснодара в Москву на Новый год 2024? Сколько осталось билетов на поезд и в какие дни
В Краснодаре благоустроили Николаевский бульвар. Жители остались недовольны
В Краснодарском крае лишь 6,4% зарплат выше 100 тыс. рублей в месяц. 14% получают меньше 20 тыс.
Венеция, Афины, Самуи. Для туристов составили список мест, куда не стоит ехать в 2024 году

Лента новостей

Реклама на сайте