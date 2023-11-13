Жителей Краснодара предупредили о перебоях водоснабжения из-за промывки системы
В Краснодаре промоют 24 км сетей водоснабжения. Из-за этого у жителей могут возникнуть перебои с ресурсом
Мэрия Краснодара рассказала, что в городе проведут работы для улучшения качества питьевой воды. Из-за этого с 8:00 14 ноября до 12:00 16 ноября в Прикубанском, Центральном и Западном округах, а также в частном секторе Славянского микрорайона может снизиться давление в трубах.
Перебои с подачей воды возможны в Музыкальном микрорайоне и по адресам:
- улица Заполярная, 35/1 — 35/12, 37/1 — 37/3, 39/1 — 39/7;
- улица Морская, 43, 45;
- улица Гаражная, 71;
- улица Азовская, 17;
- проезд Мирный, 16.
Директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов сказал, что после специалисты возьмут пробы воды. Результаты покажут — проводить ли такие работы повторно.
Напомним, что в Краснодаре в ближайшие дни будут идти сильные дожди, подробнее о погоде читайте здесь.
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