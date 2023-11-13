Жителей Краснодара предупредили о перебоях водоснабжения из-за промывки системы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В Краснодаре промоют 24 км сетей водоснабжения. Из-за этого у жителей могут возникнуть перебои с ресурсом

Мэрия Краснодара рассказала, что в городе проведут работы для улучшения качества питьевой воды. Из-за этого с 8:00 14 ноября до 12:00 16 ноября в Прикубанском, Центральном и Западном округах, а также в частном секторе Славянского микрорайона может снизиться давление в трубах.

Читайте также:

Перебои с подачей воды возможны в Музыкальном микрорайоне и по адресам:

  • улица Заполярная, 35/1 — 35/12, 37/1 — 37/3, 39/1 — 39/7;
  • улица Морская, 43, 45;
  • улица Гаражная, 71;
  • улица Азовская, 17;
  • проезд Мирный, 16.

Директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов сказал, что после специалисты возьмут пробы воды. Результаты покажут — проводить ли такие работы повторно.

Напомним, что в Краснодаре в ближайшие дни будут идти сильные дожди, подробнее о погоде читайте здесь.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

Новости

Власти Карачаево-Черкесской Республики заявили о бронировании 96% номерного фонда на новогодние праздники
Краснодарцы продают 5-рублевые купюры за 2-3 тысячи. Показываем, что происходит
В Краснодаре откроется бутик вина Галицкого. В сети появились эскизы
Дождь в Краснодаре. На улицы вышла водооткачивающая техника, автомобилисты стоят в пробках
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Двуличный любовник»
В Краснодаре откроется выставка «Точка бифуркации»

Лента новостей

В Краснодаре раскупили почти все билеты на «Щелкунчика»
Вчера, 12:12
В Краснодаре раскупили почти все билеты на «Щелкунчика»
Театр объяснил, как действуют мошенники
Жителей Краснодара предупредили о перебоях водоснабжения из-за промывки системы
Вчера, 19:15
Жителей Краснодара предупредили о перебоях водоснабжения из-за промывки системы
Без страха санкций, с декретными и до 40 тыс. рублей
10 ноября, 12:20
Без страха санкций, с декретными и до 40 тыс. рублей
О чем говорили на ярмарке вакансий для женщин в Краснодаре

Реклама на сайте