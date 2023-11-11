В Краснодаре потушили трехэтажное здание на улице Герцена
11 ноября в Краснодаре загорелось трехэтажное здание на пересечении улиц Гагарина и Герцена. Огонь уже потушили
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 13:29. Через десять минут спасатели приехали на место и обнаружили возгорание в трехэтажном здании на улице Герцена.
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В 13:46 пожар локализовали на площади 30 кв. м., а к 13:50 — полностью потушили. К ликвидации огня привлекли 16 человек и 6 единиц техники.
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