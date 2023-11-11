Днем тепло, а ночью заморозки. Рассказываем о погоде в Краснодарском крае на выходных

На Кубани на выходных прогнозируют теплую дневную погоду. Столбик термометра поднимется до 24 °С.

11 ноября в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, во второй половине дня порывы до 17 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.

Как 5 ноября выглядело полярное сияние над югом России:

Температура воздуха ночью от -1 до 4 °С, в предгорных районах от -6 до -1 °С. На Азовском побережье 2-7 °С, днем 14-19 °С. В горах ночью -6 до -1 °С, а днем 10-15 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха днем 17-22 °С.

В Краснодаре 11 ноября синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °С, а днем 14-16 °С.

В воскресенье, 12 ноября на Кубани будет облачно с прояснениями. Местами дождь, в отдельных районах сильный дождь с грозой. Ветер южной четверти 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10 °С, а днем 14-19 °С, местами в южной половине края 19-24 °С. В горах ночью 4-9 °С, а днем 13-18 °С.



На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен дождь с грозой. Ветер южной четверти с переходом на северо-восточную 9-14 м/с, местами порывы до 24 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, днем 18-23 °С.

Напомним, что 9 ноября в Краснодарском крае прошли сильные дожди. В столице Кубани работала водооткачивающая техника.