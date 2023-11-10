В Ростове-на-Дону Путину показали американский вездеход для фермеров. Армия РФ планирует купить еще 1590 таких машин за 3,3 млрд рублей

Ростовская область

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  • © Скриншот видео ria.ru
    © Скриншот видео ria.ru

10 ноября «РИА Новости» сообщили, что президент РФ Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Ему рассказали о ходе спецоперации в Украине и показали военную технику

По информации издания, в штабе президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Также издание опубликовало видео, на котором видно, как военачальники показывают президенту вездеход со словами «хотим вам машинку показать».

Операторы видео сняли стенд с информацией о машине. На нем написано, что машина вмещает трех человек.

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«Мотовездеход Desertcross 1000-3 предназначен для дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, а также перевозки материальных средств в сложных дорожно-грунтовых условиях», — указано в описании.

Также на стенде есть цена в базовой комплектации — 1,58 млн рублей. Согласно данным на стенде, в войсках РФ уже используют 537 таких машин. Еще 1590 мотовездеходов «с дополнениями» по 2,1 млн рублей за единицу намерены купить на рубеже 2023-2024 годов.

  • © Скриншот видео ria.ru
    © Скриншот видео ria.ru

Вездеходы этой модели производит американская компания Aodes со штаб-квартирой в Китае. Вездеход называют машиной для фермеров, лесничих и охотников.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2023 года вузы Краснодарского края приняли по квоте 250 участников СВО и их детей.

В августе на Кубани семью погибшего участника СВО выселили из квартиры из-за долгов по ипотеке.

Автомобили Армия Владимир Путин Министерство обороны России СВО Технологии

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В Ростове-на-Дону Путину показали американский вездеход для фермеров. Армия РФ планирует купить еще 1590 таких машин за 3,3 млрд рублей
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