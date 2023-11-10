В Ростове-на-Дону Путину показали американский вездеход для фермеров. Армия РФ планирует купить еще 1590 таких машин за 3,3 млрд рублей
10 ноября «РИА Новости» сообщили, что президент РФ Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Ему рассказали о ходе спецоперации в Украине и показали военную технику
По информации издания, в штабе президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Также издание опубликовало видео, на котором видно, как военачальники показывают президенту вездеход со словами «хотим вам машинку показать».
Операторы видео сняли стенд с информацией о машине. На нем написано, что машина вмещает трех человек.
«Мотовездеход Desertcross 1000-3 предназначен для дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, а также перевозки материальных средств в сложных дорожно-грунтовых условиях», — указано в описании.
Также на стенде есть цена в базовой комплектации — 1,58 млн рублей. Согласно данным на стенде, в войсках РФ уже используют 537 таких машин. Еще 1590 мотовездеходов «с дополнениями» по 2,1 млн рублей за единицу намерены купить на рубеже 2023-2024 годов.
Вездеходы этой модели производит американская компания Aodes со штаб-квартирой в Китае. Вездеход называют машиной для фермеров, лесничих и охотников.
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