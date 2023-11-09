В Краснодарском крае начались сильные дожди. В столице Кубани работает водооткачивающая техника

В Краснодарском крае 9 ноября будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, в отдельных районах сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром до 23 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.

Температура воздуха в крае днем 14-19 °С, местами в южной половине края 19-24 °С. В горах 12-17 °С, а на Черноморском побережье 16-21 °С.

В Краснодаре 9 ноября будет облачно. Синоптики прогнозируют дождь, временами сильный. Ветер 6-11 м/с, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 18-20 °С.



МЧС Кубани объявило штормовое предупреждение 9 ноября из-за сильного ветра. В «ЕДДС Краснодар» также попросили жителей города соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.



9 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе сейчас работают 20 единиц водооткачивающей техники и мотопомпы МЧС. Также дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций. В Краснодаре дождь продлится до конца суток.



Тем не менее, по данным ТАСС, в Краснодарском крае и Адыгее на выходных потеплеет. Столбик термометра поднимется до 20 °С, а на Черноморском побережье — до 22 °С. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал СМИ, что это на 6-8 градусов выше нормы.



Как писали ранее Юга.ру, синоптики прогнозировали в Краснодаре теплую погоду на короткой рабочей неделе, однако в четверг, 9 ноября, предупреждали о дожде.