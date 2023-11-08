В Краснодаре откроется выставка «Кукольные истории»
В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 9 ноября откроется выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства «Кукольные истории»
Экспозиция включает более 150 интерьерных произведений ручной работы, для создания которых были задействованы различные виды искусства: живопись, скульптура, театр и шитье. Посетители смогут увидеть «Большеножку», «Тильду», «Амигуруми», чердачных кукол и многих других.
Среди 55 авторов работ преподаватели детских школ искусств, руководители и участники студий и кружков декоративно-прикладного искусства, сотрудники библиотек, музеев и образовательных организаций.
Выставка будет работать до 19 ноября по адресу улица Красная, 15.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 9 ноября откроется выставка «Люрекс». Представлена живопись, графика, скульптура, инсталляции.