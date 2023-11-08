В Краснодаре откроется выставка «Кукольные истории»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 9 ноября откроется выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства «Кукольные истории»

Экспозиция включает более 150 интерьерных произведений ручной работы, для создания которых были задействованы различные виды искусства: живопись, скульптура, театр и шитье. Посетители смогут увидеть «Большеножку», «Тильду», «Амигуруми», чердачных кукол и многих других.

Среди 55 авторов работ преподаватели детских школ искусств, руководители и участники студий и кружков декоративно-прикладного искусства, сотрудники библиотек, музеев и образовательных организаций.

Выставка будет работать до 19 ноября по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 9 ноября откроется выставка «Люрекс». Представлена живопись, графика, скульптура, инсталляции.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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В Краснодаре откроется выставка «Кукольные истории»
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