В Краснодаре откроется выставка «Кукольные истории»

Экспозиция включает более 150 интерьерных произведений ручной работы, для создания которых были задействованы различные виды искусства: живопись, скульптура, театр и шитье. Посетители смогут увидеть «Большеножку», «Тильду», «Амигуруми», чердачных кукол и многих других.