В Сочи впервые пройдут соревнования среди собак по распознаванию запахов

В Сочи 11-12 ноября впервые проведут квалификационные соревнования среди собак по распознаванию запахов по правилам РАНВ и РКФ

Это стало возможно благодаря команде по ноузворку, которая побывала на выездом семинаре в Анапе, где четвероногие подопечные сдали тестирования на знание запахов. Соревнования будут проходить два дня — 11 ноября по правилам РАНВ, 12 ноября по правилам РКФ. В турнире участвуют кандидаты из Сочи и других городов.

Здесь не важно декоративная у тебя собачка, или охотничья, служебной породы или метис. Если собака с хозяином сдали тестирование на знание запаха, то все соревнуются в одинаковых условиях, — объяснили организаторы.

Nosework — набирающая популярность дисциплина, в которой собаки используют свои инстинкты, чтобы найти различные вещества, чаще всего растительного происхождения (эфирные масла, специи, травяные сборы). Она дает четвероногим питомцам возможность реализовывать не только их великолепное обоняние, но и прирожденную тягу к охоте.

Посетить мероприятие можно с 11:00 до 18:00. Место проведения: центр национальных культур «Истоки», улица Труда, 13А.

Узнать о развлечениях, доступных в Краснодаре, вы можете в нашей афише.