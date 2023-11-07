Короткая рабочая неделя в Краснодаре будет теплой, с небольшим дождем и туманом

Начало ноября в Краснодаре очень теплое, температура будет плавно понижаться

По прогнозу Краснодарского центра гидрометеорологии после солнечного вторника краснодарцев ждет облачная среда, но тепло по-прежнему сохранится. В ночь со вторника на среду, в предутренние часы возможен туман. Днем в среду температура поднимется до 20 °С. В четверг ожидается небольшой дождь, но холоднее не станет. Ночные температуры будут колебаться от 7 до 12 °С.

Сайт «РП5» прогнозирует небольшое похолодание: до 15 °С в четверг, во время дневного дождя, и до 16 °С в пятницу, с переменной облачностью.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода» в четверг жителей Краснодара ждет неустойчивое магнитное поле. К пятнице световой день сократится до 9 часов 47 минут, а Луна на этой неделе убывает.

В крае в среду 8 ноября также сохранится сухая погода, ночью со среды на четверг местами пройдут дожди, они продолжатся днем в четверг. Днем в среду средняя температура по краю составит до 21 °С, в четверг до 19 °С.

Во вторник 7 ноября температура воды в Азовском море 14-16 °С, в Черном — 18-19 °С.