В Краснодаре пройдет лекция «Петербургский миф»

Краснодарский край

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  • Санкт-Петербург © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    Санкт-Петербург © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В Краснодаре 12 ноября состоится лекция «Петербургский миф» от образовательного проекта Vita Nuova

Встречу проводит лектор Vita Nuova Алена Павлова.

Программа:

  • как Пушкин закладывает традицию петербургских текстов, почему Медный всадник вовсе не медный и зачем львам шары под лапами;
  • Гоголь и два пути существования человека в обманчивом Петербурге;
  • как Андрей Белый пишет энциклопедию петербургского мифа... и создает город, которого нет.

Начало в 19:00. Стоимость участия 500 рублей, запись обязательна в телеграм-канале. Встреча пройдет по адресу улица Красная, 124Б, пятый этаж, кабинет 52.

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В Краснодаре пройдет лекция «Петербургский миф»
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