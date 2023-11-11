В Краснодаре пройдет лекция «Петербургский миф»
В Краснодаре 12 ноября состоится лекция «Петербургский миф» от образовательного проекта Vita Nuova
Встречу проводит лектор Vita Nuova Алена Павлова.
Программа:
- как Пушкин закладывает традицию петербургских текстов, почему Медный всадник вовсе не медный и зачем львам шары под лапами;
- Гоголь и два пути существования человека в обманчивом Петербурге;
- как Андрей Белый пишет энциклопедию петербургского мифа... и создает город, которого нет.
Начало в 19:00. Стоимость участия 500 рублей, запись обязательна в телеграм-канале. Встреча пройдет по адресу улица Красная, 124Б, пятый этаж, кабинет 52.
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