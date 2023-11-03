Мэр Краснодара пообещал 11,5 тыс. платных мест на парковках к 2025 году

Краснодарский край

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  • Автомобили на платной парковке © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Автомобили на платной парковке © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара сообщили об увеличении машиномест на платных муниципальных парковках к 2025 году

Мэрия Краснодара сообщила, что сейчас в Краснодаре обустроено 246 муниципальных платных парковок на 9413 машиномест.

«Сегодня мы занимаем второе место после Москвы по количеству платных парковочных мест. К 2025 году необходимо увеличить количество машиномест как минимум на две тысячи», — рассказал глава города Евгений Наумов.

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По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, жители чаще оплачивают стоянку через приложение «Городские парковки». Ежемесячно количество пользователей растёт на 15 тыс. человек.

Сегодня в городе пять парковочных зон. Их расположение определяет стоимость стоянки автомобиля. Дороже всего на Привокзальной площади — 100 рублей за час. В других зонах — от 30 до 60 рублей.

В июле 2023 года власти Краснодара уже говорили об увеличении платных парковочных мест. Также до конца марта 2025 года в городе планируют обновить 19 закрытых стоянок. 
 
Напомним, что в начале октября на муниципальных парковках Краснодара появилась онлайн-оплата. 

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре на месте исторического квартала решили сделать бесплатную парковку.

Автомобили Город Дороги Евгений Наумов Краснодар парковки

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Мэр Краснодара пообещал 11,5 тыс. платных мест на парковках к 2025 году
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