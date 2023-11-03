Мэр Краснодара пообещал 11,5 тыс. платных мест на парковках к 2025 году

Власти Краснодара сообщили об увеличении машиномест на платных муниципальных парковках к 2025 году

«Сегодня мы занимаем второе место после Москвы по количеству платных парковочных мест. К 2025 году необходимо увеличить количество машиномест как минимум на две тысячи», — рассказал глава города Евгений Наумов.

Мэрия Краснодара сообщила , что сейчас в Краснодаре обустроено 246 муниципальных платных парковок на 9413 машиномест.

По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, жители чаще оплачивают стоянку через приложение «Городские парковки». Ежемесячно количество пользователей растёт на 15 тыс. человек.

Сегодня в городе пять парковочных зон. Их расположение определяет стоимость стоянки автомобиля. Дороже всего на Привокзальной площади — 100 рублей за час. В других зонах — от 30 до 60 рублей.

В июле 2023 года власти Краснодара уже говорили об увеличении платных парковочных мест. Также до конца марта 2025 года в городе планируют обновить 19 закрытых стоянок.



Напомним, что в начале октября на муниципальных парковках Краснодара появилась онлайн-оплата.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре на месте исторического квартала решили сделать бесплатную парковку.