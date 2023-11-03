Сообщение о минировании администрации Динского района оказалось ложным

В соцсетях узнали об угрозе минирования администрации в Динском районе. Сообщение оказалось фейком

В мессенджерах предупреждают о новом виде мошенничества с участием ребенка:

Позже МКУ «ЕДДС Динского района» сообщило, что информация о минировании является фейком. В здании администрации взрывные устройства не нашли.



Напомним, жители Краснодарского края в феврале 2023 года услышали сообщение об угрозе ракетного удара. Объявление оказалось фейком.

В 2021 году Юга.ру писали, что в школе № 50 эвакуировали более тысячи детей из-за сообщения о возможном минировании.