На улицах Краснодара осенью высадят тысячу декоративных деревьев

Власти Краснодара рассказали, что во второй половине ноября планируют начать озеленение

2 ноября пресс-служба мэрии Краснодара рассказала , что многолетние растения высадят на магистральных улицах города. Это будут саженцы клена, груши Каллериана Шантеклера, павловния и липы.

«Эти виды деревьев отлично зарекомендовали себя в нашем климате, не требовательны к поливу и почвам, хорошо переносят резкие перепады температуры», — поделился директор краснодарского центра озеленения и экологии Евгений Вечёрка.

Деревья высадят и для новых зеленых зон, и по компенсационному озеленению.



В городе уже посадили 250 тыс. виол, 50 тыс. крокусов и тюльпанов. Эти цветы не требуют большого ухода.



Напомним, что в Геленджике увеличат лесопарковую зону до 100 га.

Как сообщали ранее Юга.ру, на городских клумбах Краснодара и Сочи к зиме высадят около 700 тыс. цветов, а в Анапе — несколько тысяч деревьев и кустарников.