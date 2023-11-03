На улицах Краснодара осенью высадят тысячу декоративных деревьев

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Власти Краснодара рассказали, что во второй половине ноября планируют начать озеленение

2 ноября пресс-служба мэрии Краснодара рассказала, что многолетние растения высадят на магистральных улицах города. Это будут саженцы клена, груши Каллериана Шантеклера, павловния и липы.

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«Эти виды деревьев отлично зарекомендовали себя в нашем климате, не требовательны к поливу и почвам, хорошо переносят резкие перепады температуры», — поделился директор краснодарского центра озеленения и экологии Евгений Вечёрка.

Деревья высадят и для новых зеленых зон, и по компенсационному озеленению.

В городе уже посадили 250 тыс. виол, 50 тыс. крокусов и тюльпанов. Эти цветы не требуют большого ухода.

Напомним, что в Геленджике увеличат лесопарковую зону до 100 га.

Как сообщали ранее Юга.ру, на городских клумбах Краснодара и Сочи к зиме высадят около 700 тыс. цветов, а в Анапе — несколько тысяч деревьев и кустарников.

Благоустройство Краснодар Растениеводство Экология

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