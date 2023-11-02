В Краснодарском крае ухудшится погода, но на выходных осадки прекратятся

Краснодарский край

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  • Осень © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Осень © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани 3 и 4 ноября прогнозируют ливень с грозой и сильным ветром. Однако на выходных температура поднимется до 27 °С

В Краснодарском крае 3 ноября, а также ночью и утром 4 ноября ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и сильным ветром до 20 м/с. На Кубани объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС региона.

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При сильном ветре спасатели рекомендуют:

  • ограничить выход из зданий, находиться в помещениях;
  • находясь на улице, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • не прятаться около стен домов, остановок, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий;
  • не стоять под линией электропередач и не подходить к оторвавшимся электропроводам;
  • за пределами города выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете;
  • в городе покинуть транспорт и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале;
  • на открытой местности скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

В случае чрезвычайных ситуаций можно набрать: 01, 101, 112.

И.о. замначальника Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Светлана Попова рассказала Юга.ру, что на ноябрьских праздниках, 4 и 5 ноября, на территории края осадки прекратятся. Температура воздуха в регионе 20-25 °С, местами поднимется до 27 °С.

В понедельник, 6 ноября, по словам специалиста, на Кубани будет также тепло, но местами пройдут дожди.

Как писали ранее Юга.ру, жители многоэтажек Майкопа могут остаться без отопления зимой из-за долгов управляющих компаний.

Краснодар МЧС Погода Штормовые предупреждения

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