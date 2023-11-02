В Краснодаре до конца 2023 года закупят 16 электробусов для маршрута 2Е

Власти Краснодара заключили контракт на поставку 16 электробусов для города

До конца 2023 года власти Краснодара закупят 16 электробусов и восемь зарядных станций к ним. Муниципальный контракт уже заключен, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Электробусы будут курсировать по маршруту 2Е. Новый транспорт оснащен кондиционерами, терминалами для бесконтактной оплаты проезда, информационными табло и USB-разъемами.

Вице-губернатор Андрей Прошунин добавил, что заряжаются электробусы от 6 до 15 минут на зарядных станциях и двигаются почти бесшумно.

Ранее Юга.ру писали, что до конца года в Краснодаре появятся 29 новых троллейбусов. Их планируют запустить по новому маршруту № 11.