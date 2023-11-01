В Сочи спасли хищную птицу

Пресс-служба Кавказского природного биосферного заповедника сообщила , что 29 октября жители поселка Красная поляна обнаружили в недостроенном здании птицу. Она была в ловушке. 30 октября люди связались с сотрудниками заповедника. Специалисты забрались на чердак недостроя и спасли пернатую. Ей оказалась хищница канюк.

Канюк — хищная птица средних размеров. Размах крыльев достигает 130 см. Самки канюка обычно крупнее самцов. Птица обитает в Европе и Азии. Ведет оседлый образ жизни. Только один подвид сарыч малый, распространенный на территории России, зимой перелетает стаями в Африку или на юг Азии. Их основной добычей являются грызуны и маленькие птицы. Могут питаться падалью. Также птицы охотятся на насекомых, лягушек и змей. Свою жертву канюк высматривает, паря в воздухе или сидя на столбе или дереве.

Сотрудники Кавказского заповедника предполагают, что канюк охотился в этом здании, но самостоятельно его покинуть не смог. Во время осмотра травм и повреждений у птицы не нашли, однако она была ослаблена. После канюка выпустили на территорию заповедника.

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