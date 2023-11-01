Жительница Краснодара за день обошла город пешком, чтобы находить 100 тыс. шагов
Девушка из Краснодара меньше чем за сутки обошла город. Она прошла около 80 км
30 октября краснодарка Алена Прокудина за один день обошла краевую столицу. Девушка решила установить личный рекорд и пройти 100 тыс. шагов. Об этом она рассказала в своем блоге в инстаграме*.
«Почему я это сделала? Ради интереса. Я не задумывалась об этом, пока не услышала, что кто-то где-то так ходил. Мне стало интересно, как это будет, выдержу ли я, куда именно идти?», — делится Алена.
Начала краснодарка свое однодневное городское путешествие в 4:45 в Фестивальном микрорайоне. Через Ботанический сад она вышла на набережную, дошла до «Городского сада» и вышла на Ставропольскую. За день девушка побывала даже в районе аэропорта.
Оттуда она направилась в Комсомольский микрорайон, вышла на улицу Северную, погуляла в парке «Краснодар», Чистяковской роще, вышла к кинотеатру «Аврора» и по улице Красной направилась в Фестивальный микрорайон.
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