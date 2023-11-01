В Краснодаре на месте Decathlon откроются магазины Desport

В Краснодаре в декабре на месте магазинов Decathlon откроются торговые точки Desport

Предыстория: Компания Decathlon в конце январе 2023 года сообщила об уходе с российского рынка. Тогда она выставила свои активы на продажу. Эксперты оценивали бизнес в 13-15 млрд рублей. Закрывать магазины на территории России ретейлер стал после начала СВО и введения санкций. В Краснодаре работали два магазина Decathlon.

Торговая сеть Desport анонсировала открытие в краснодарских ТЦ. Магазины спортивной одежды появятся в МЦ «Красная площадь» на улице Дзержинского, 100 и в ТРЦ OZ Молл на улице Крылатой, 2.



Сеть Desport называют аналогом Decathlon. Их откроет покупатель российских активов французских спортивных торговых точек. Магазины планируют принять первых покупателей в декабре 2023 года.